Megújul a pákai óvoda

Augusztusra befejeződik az óvoda felújítása a településen. A munkálatok főként a belső tereket érintik.

A már zajló beruházásról Lukács Tibor, Páka polgármestere beszélt a közelmúltban.

– Az elmúlt évben a falumegújítás programban 30 millió forintra pályáztunk, hogy felújítsuk az óvodát – tájékoztatott Lukács Tibor. – A villanyszerelési munkák már nem fértek bele a keretbe, ezért önerőt is biztosítottunk a beruházáshoz, hogy ha már ekkora volumenű munkába fogtunk, akkor az legyen teljes. Az épület az 1980-as években épült, a villamos hálózat azóta elavult, az óvodában használt berendezések áramigényét nem elégíti ki. A villanyszerelés maga 3,5 millió forint. A 30 millióból pedig megvalósul az óvoda belső tereinek megújítása, festéssel, burkolással, illetve két új gázkazánt építettek be, és új radiátorokat, vagyis a fűtési rendszert is korszerűsítjük, a tetőre napelemek kerülnek, ezzel az energiahatékonyságot növeljük.

A polgármester hozzátette, hogy legutóbb nyolc éve, szintén pályázati forrásból oldották meg a külső homlokzat szigetelését, a két vizesblokk felújítását, valamint a régi nyílászárókat is újakra cserélték. Idén pedig már télen, az enyhe időjárásnak köszönhetően megújult a tető, ezzel megszüntették a beázást.

Az óvodát közösen tartja fenn Páka, Ortaháza, Kányavár és Pördefölde önkormányzata, a költségekhez arányosan járulnak hozzá. Az intézménybe az elmúlt nevelési évben 43 óvodás járt, ez a szám jó kihasználtságot jelent. A gyerekek közül 15-en kezdik meg szeptemberben az iskolát.

– A következő nevelési évben valamivel alacsonyabb lesz a létszám az óvodában, mint tavaly, de a következő évtől az előzetes felmérések szerint emelkedik a létszám – magyarázta a polgármester. – Az egyik termet úgy alakítjuk ki a felújítás során, hogy ott akár bölcsődei nevelésre is lehetőség nyílhat, ha a településen felvetődik erre az igény a szülők részéről. Végeztünk felmérést ez ügyben, egyelőre nem érkezett ilyen kérés.

Az óvoda felújítása jelentős lépés – fogalmazott Lukács Tibor –, elmondható, hogy rendben vannak a nevelési-oktatási intézmények Pákán, hiszen az elmúlt években az általános iskola épülete is komoly fejlesztéseken esett át.

– Lennének még további feladatok, amiket idővel el kell végezni, az iskolában a vízhálózat megújítására lenne szükség – tette hozzá –, illetve több önkormányzati fenntartású intézményben a fűtési rendszerek korszerűsítése is egyre időszerűbbé válik.