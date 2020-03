Koronavírus: önkéntes karantént vállalt a keszthelyi fiatal

Csaba Ausztriában dolgozott vendéglátósként, de a koronavírus-járvány következtében hazatért szülővárosába, Keszthelyre. Felelős állampolgárként önkéntes karanténba vonult, a negyedik napján megosztotta velünk a tapasztalatait.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

A keszthelyi fiatal Ausztria egyik legkedveltebb síparadicsomából, Steiermark tartomány Schladming nevű településéről érkezett haza hétfő délután. A várost négy, több száz kilométer sípályával ellátott hegy öleli körül, ez okból kifolyólag rengeteg turista fordult meg náluk, egészen mostanáig.

– A város szívében, egy autentikus stájer étteremben dolgoztam felszolgálóként. Körülbelül 2-3 héttel ezelőtt kezdtünk komolyabban felfigyelni a koronavírusra, amikor Olaszországon túllépett, és Tiroli tartományokban kezdte felütni a fejét – meséli Csaba. – Emiatt azokban a régiókban korlátozásokat vezettek be. Két héttel ezelőtt elindultak az első szoba- és asztalfoglalás törlések, majd szép lassan elkezdték a közelgő rendezvényeket is lemondani a városban. Egy hét alatt rengeteg minden történt. A főnökünk, a többi vendéglátóssal egyetemben úgy döntött, hogy hétfőn, azaz március 16-án bezárja az üzletet.

Ekkor már megérkezett az osztrák kormány intézkedése is, miszerint korlátozzák a kijárást, a vendéglátó egységek nyitva tartását.

– Az eddig eltelt idő alatt még rengeteg vendéggel kerültem kapcsolatba, akik mindezek ellenére, a járvány rohamos terjedésére fittyet hányva tömegesen érkeztek hozzánk ebédelni, vagy éppen vacsorázni. Jóllehet a környékünkön múlt hét vasárnapig nem regisztráltak egy beteget sem (aznap erre is sor került), azért biztonságmegőrzés céljából a szappan és a kézfertőtlenítő gél rohamosan fogyni kezdett a kollégák körében. Hétfő reggel még átugrottam a boltba, ahol a bejáratnál kihelyezett egyszer használatos kesztyűkben lehetett csak belépni. Rajtam kívül körülbelül csak 2-3 másik vásárló volt, mindenki otthon maradt. Az utcák valósággal kongtak az ürességtől a városban, mivel az emberek betartották a részleges kijárási tilalmat – ismertette a körülményeket a keszthelyi fiatalember.

– Délután elérkezett a hazautazás ideje, elköszöntünk a főnöktől és elindultunk a határ felé, ami körülbelül 250 km-re van Schladmingtól. Mint mindig, most is a Rábafüzesi határátkelőt vettem célba. Az odavezető úton szinte csak teherforgalommal találkoztam, a személyforgalom eszméletlen mértékben visszaesett. Az átkelőhöz érve messziről láttam, hogy mindkét oldalon ellenőrzés folyik. Ausztria felé két osztrák rendőr ellenőrizte az áthaladókat, a Magyarország felé haladókat pedig a magyar rendőrök. Különösebb fennakadás nélkül át tudtam kelni, megkérdezték honnan jövök, melyik részéről Ausztriának, illetve jártam-e Olaszországban, vagy az egyéb súlyosan fertőzött területek egyikén. Miután válaszoltam a kérdésekre további jó utat kívántak és hazafelé vettem az irányt – részletezte Csaba, aki a hazaérkezése után azonnal önkéntes karanténba vonult.

– Édesanyám a szociális ágazatban dolgozik, ezen a héten szabadságon van, de jövő héten is azon marad mivel itthon kapcsolatba kerültünk. Ő is betartja a két hetet. Ha esetleg vírushordozó lennék, még ha nem is érzem magam annak és valószínűleg nem is vagyok az, jobbnak látom betartani.

Mindenkit arra buzdít, hogy akinek nincs halaszthatatlan, sürgős dolga az most ne hagyja el az otthonát.

– Eltelt 3 nap itthon, az egyik új hobbim tökéletesítésével töltöm az időt, ami a kávékészítés és latte art, amit itthon is tudok gyakorolni. Amint elmúlnak ezek a vészterhes idők, talán néhány ember egy-egy napját megkoronázhatom egy kis tejes kávékölteménnyel – hangoztatta, majd kitért arra is, hogy azzal segítünk a legtöbbet, ha nem mozdulunk ki otthonról, így lassíthatjuk a koronavírus terjedését. – Mivel az idős korosztályra és a legyengült immunrendszerrel rendelkezőkre a leginkább veszélyes a vírus, ezért figyeljünk oda rájuk is és adjuk tovább nekik, hogy ne menjenek ki otthonról, ez értük van és nem ellenük.