Jazzy Pop Singers: Új zalai zenei projekt, nagyobb színpadokra álmodva

Megyei koprodukcióban új zenekar alakult, amely az elmúlt napokban előbb Gyenesdiáson, majd Hévízen is bemutatkozott. A Jazzy Pop Singers egyelőre slágerfeldolgozásokat játszik, dzsesszes zenei köntösben.

Varga Endre hévízi művésztanár, szaxofonos már eddig is sokat dolgozott együtt Bódis Bettina zalaegerszegi énekessel; a duó nevéhez fűződik például a fürdőváros karanténdala, amely országosan ismert lett, és ők voltak azok is, akik a járvány miatt elmaradt békeidős városnapi programsorozat helyett utcai örömzenéléssel lepték meg Hévíz polgárait, három napon át.

A formáció most további énekesekkel gyarapodott, csatlakozott a csapathoz a keszthelyi gimnazista testvérpár, Endrődi Rebeka és Endrődi Nikoletta, illetve énektanáruk, Farkas Berta, továbbá a fú­vós­szekciót erősíti a megyeszékhelyi trombitás, Sebestyén Patrik, aki az év fiatal dzsessz­trombitása cím birtokosa.

A Jazzy Pop Singers (JPS) így akár nagyobb színpadokon is életképes, és hangzásban, látványban képes pluszt nyújtani, mondta lapunknak Varga Endre, aki erre a projektre gyakorlatilag új műfajt teremtett: az improvizatív ­dzsesszt ötvözve a népszerű popos hangzásvilággal.

– A szórakoztatáson túl az is célom – tette hozzá a művésztanár –, hogy összehozzak, összekovácsoljak ifjú tehetségeket. Szerintem ez most egy ütős zenei projekt, remélem, elnyeri a közönség tetszését is.

A JPS debütáló repertoárjára Gyenesdiáson és Hévízen is igazi zenei ínyencségek és népszerű slágerek dzsesszpopos feldolgozása került – főként olyan opusok, amelyek a közelmúlt zenés filmjeiben (is) hallhatók voltak. Ezek sorában ott a Bohém rapszódia ­(Queen), a Mamma mia (Abba) és a Rocketman (Elton John). Varga Endre tervei szerint idővel saját dalok is jönnek majd a Jazzy Pop Singerstől.

Zalában persze nincsenek komoly távolságok, de azért a Hévíz–Zalaegerszeg–Keszthely-együttműködéshez némi logisztikai előrelátás szükséges. Ahogyan a zenekarvezető fogalmazott, a legnagyobb áldozatot Bódis Bettina hozza, aki rendszeresen jár a fürdővárosba próbálni, a többiek pedig a zenei alapok ismeretében gyakorolnak, és természetesen együtt is muzsikálnak a fellépések előtt.

A Jazzy Pop Singers következő koncertje augusztus 20-án lesz a balatongyöröki Jazz Fiesztán, amelyen a Group ’n’ Swing előzenekaraként játszanak Varga Endréék.