Íme egy fergeteges videó a pacsai Mikulás futásról

Múlt vasárnap már negyedszerre rendezték meg a hatalmas sikerű programot.

A rendezvényről korábban mi is írtunk, idén 50 település 400 sportolója nevezett be a futásra. Most a Keszthely DronPhoto jóvoltából videón is visszanézheti a látványos eseményt.

