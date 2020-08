Az Alpoktól a Pannon-síkságig tart az 1200 kilométeren kijelölt útvonal

Szinte városi forgatagba csöppenhetett, aki szombaton reggel a muraszemenyei Hódvár túraközpontot kereste fel. A vízre szállásra készülődő evezősök mellett futók népes csapata gyülekezett, no meg tekintélyes számban kerékpárosok vártak indulásra.

Utóbbiak, közel félszázan a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. és a Zalai Teker(g)ők Egyesület invitálására pattantak nyeregbe a Mura partján, hogy a környékkel, a nevezetességekkel ismerkedjenek. A program afféle bemutatója volt az Amazon of Europe Bike Trail nevű kezdeményezéshez kapcsolódó turisztikai kínálatnak.

– Ezekkel a rendezvényekkel szeretnénk népszerűsíteni a kerékpárosok körében az öt országot érintő Mura-Dráva-Duna menti túraútvonalat – magyarázta a múlt hétvégi rendezvény házigazdája, Deák Máté, a szombathelyi székhelyű Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. projektmenedzsere. – Az ausztriai Mureck az induló állomás, majd Bad Radkersburg, Muraszombat a következő jelentősebb település, az útvonal Zala megyei szakasza Lenti térségétől Muraszemenye és Lispeszentadorján érintésével Letenyéig tart, onnan Murakeresztúr felé halad tovább. Hazánkban Gyékényes, Nagyatád, Barcs, Villány és Mohács térsége is csatlakozott a kezdeményezéshez, mely utóbbi az egész útvonal végpontjául is szolgál – magyarázta és elmondta, a nonprofit cégük a projekt egyik magyarországi partnereként öt rendezvényen mutatja be a térség turisztikai kínálatát, s ehhez találtak helyi segítőre a Zalai Teker(g)ők Egyesületben.

A kerékpárosoknak ajánlott útvonallal érintett, egymillió hektárnál nagyobb területet gyakran említik Európa Amazóniájának is, mert ez a legnagyobb természetes folyórendszer Közép-Európában. A folyók 700 kilométerét foglalja magába öt országot érintve Ausztriától Szerbiáig, és az Amazon of Europe Bike Trail az első a Mura-Dráva-Duna bioszféra-rezervátumot érintő kezdeményezésekből, amely egyébként az osztrák World Wildlife-hoz fűződik, és elnyerte az Interreg Danube program támogatását. Ennek célja a fenntartható turizmus megerősítése, s ezzel a bioszféra-rezervátum státusszal járó védettség gazdasági előnnyé alakítása az itt élők számára.

Az UNESCO-védelem alatt álló bioszféra-rezervátumok olyan régiók, ahol a természetvédelem és a fenntartható területfejlesztés összekapcsolódik, egymást kiegészítve zajlik. Márpedig a térségben található 11 határrégió az érintett országokban egyaránt a kevésbé fejlettek közé sorolható, kisebb a munkahelyek kínálata, a népességcsökkenés is tetten érhető. Ezért az Alpoktól a Pannon-síkságig, az ausztriai Murecktől a szerbiai Zomboron át Mohácsig tartó, több mint 1200 kilométeren kijelölt, 27 szakaszból álló, 12 önálló védett természeti területet érintő kerékpáros útvonal gazdasági előnyökkel is járhat a helyi turisztikai szolgáltatók számára. Az elképzelés részeként már ez évben a kerékpárút-hálózat mentén táblák, pihenőhelyek, információs pontok segítik a turistákat, de kerékpárutak építését nem tervezték. Ehelyett az útvonal kerékpározható útként való kijelölésével, kialakításával kalauzolják a turistákat. A projekt résztvevői által tavaly szeptemberben Bad Radkersburgban tartott összejövetelen hozott döntés szerint idén szeptember végére elkészül a turisztikai foglalási rendszer is, amely jövőre kezd működni.

Az Amazon of Europe útvonal nagy lehetőség, hogy a Mura-Dráva-Duna térsége felkerüljön a kontinens kerékpáros turisztikai térképére. Ezzel a kerékpárosok is minél jobban megismerhessék ezt a szép vidéket, és az itt élők jobban bekapcsolódhassanak a turizmusba, ami a lakosság megtartását is segíti. Az útvonalat, ahol lehetett, a folyók közelében, azok két oldalán jelölték ki, de a magyarországi szakaszon például oly módon, hogy a közeli térségek is feltáruljanak a turisták előtt.

Szombaton a Murától induló kerékpárosok Lispeszent­adorján érintésével eljutottak Pákára, ahol a bunkerrendszert tekintették meg, majd a következő megállót Szécsiszigeten tartották. Itt a kastélyt és a vízimalmot keresték fel, ezt követően Dobri, Kerkaszentkirály érintésével jutottak vissza Muraszemenyére. A következő programot szeptember 19-re tervezik, akkor félszáz kilométeres túrán Letenye térségét mutatják be az érdeklődőknek.