A hétvégén már zsákmány lehet az „új” kerkaszentkirályi pontyokból

A múlt héten megkezdett őszi halasítás részeként 250 kilogramm pontyot telepített a faluközpontban található tóba a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége.

Az átlagosan mintegy 2,5 kilós halak Szigetvár mellől, az ország egyik legismertebb halgazdaságának baranyai telepéről érkeztek. A tegnapi telepítést a halállomány pótlása mellett az is indokolta, hogy a hétvégén nemzetközi halfogó verseny lesz a községben, így a szövetség gyakorlatától eltérve most tilalmat is elrendeltek.

– A telepítés az éves halgazdálkodási terv szerint történik – magyarázta Puskás Norbert, a vasi szövetség ügyvezető elnöke. – A folyamatos halutánpótlás és a minél teljesebb horgászati élmény biztosítása érdekében a telepítéseinket az időintervallumban szépen elosztva végezzük. A szövetségi vizekbe szeptember elejéig rekordmennyiségű, öszszesen több mint ötven tonna pontyot telepítettünk, ennek a mennyiségnek egy része értelemszerűen a zalai horgásztavakba került. Az egyhektáros kerkaszentkirályi tóba ezúttal 250 kilogramm III. nyaras, két és három kilogramm közötti pontyot hoztunk.