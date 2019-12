Társkeresőket vert át a nő

Társkereső hirdetésekben talált magának áldozatokat az a nő, akinek a büntetését fellebbezést követően másodfokon enyhítette minap az egerszegi törvényszék.

Egy zalavégi idős férfi 2014 augusztusában adott fel társkereső hirdetést, amire az akkor 47 éves zalaegerszegi, hat általánost végzett H. Gyuláné jelentkezett, de Németh Mária néven és azt állítva, hogy egy belvárosi óvodában dolgozik. A nő azonnal felismerte, hogy a férfi a kora és naivitása miatt könnyen befolyásolható. Intim kapcsolat alakult ki közöttük, emiatt a férfi felvetette, hogy költözzön hozzá az asszony, aki ezt megígérte, de nem tette, viszont meglátta benne a lehetőséget. Az asszony bemutatta párjának a 31 éves lányát, de hamis néven, és a barátnőjének mondta. A két nő együtt próbált a férfitől pénzt kicsalni, sikerrel. Már a találkozóik elején szóba került, hogy H. Gyuláné lakásán nagy tartozás van, emiatt el fogják árverezni az ingatlant.

Ha azonban pénzhez jut, rendezi a hitelt, utána a lakást eladja és a férfival közösen vesznek új ingatlant. Az idős ember összesen több mint 1,8 millió forintot adott a lakás tehermentesítésére. Hasonló célra közel félmillió forint kölcsönt is felvett, amit összesen 57 százalékos kamattal kényszerült visszafizetni.

Anya és lánya arra is rávette, hogy drága műszaki cikkeket vásároljon, hitelre. Elhitették, hogy ezekre H. Gyuláné munkahelyének van szüksége, ám az óvodának nincs pénze. Azt ígérték, hogy a törlesztőrészleteket az asszony munkahelye fizeti ki.

Az idős férfit a vásárláskor a két nő mindig elkísérte vagy elvitte. Az első alkalommal 140 ezer forintos laptopot vetettek vele. Ekkor áruvásárlási hitelkártyát is kapott a férfi közel 650 ezer forintos kerettel. A vásárlás után fennmaradt rész is a két nőhöz került. Később még két táblagépet, három televíziót, egy laptopot, két mobiltelefont, valamint 200 ezer forintért háztartási berendezést is beszereztettek vele. A megvásárolt holmik sorsa ismeretlen maradt az eljárásban. A pénzt a nők felélték, 4,7 millió forintot meghaladó kárt okozva a párt kereső idős embernek.

H. Gyuláné ezután még két férfit csapott be. Áldozatait szintén társkereső hirdetések alapján találta meg. Egyiküknek közel 1,3 millió forint kárt okozott, a másikat 144 ezer forinttal rövidítette meg.

Az asszonyt a folytatólagosan elkövetett csalás miatt első fokon 30 hónap letöltendő börtönre ítélték. A lánya 20 hónapot kapott, de végrehajtásában 3 évre felfüggesztve. Másodfokon H. Gyuláné büntetését 2 évre enyhítették.