A tavalyi zárszámadás képet ad a helyi adóbevételek alakulásáról is

A közgyűlés 2015. július 1-jén vezette be az építményadót és a magánszemélyek kommunális adóját. A város második legnagyobb saját bevételét jelentő építményadóból több mint egymilliárd forint folyt be, némileg több az év elején tervezettnél. A kizárólag háziorvosi tevékenység végzésére használt ingatlanokat, továbbá az állattartásra és növénytermesztésre szolgálókat mentesítették az adófizetés alól. Zalaegerszegen 436 lakást, 2 üdülőt, 1985 kereskedelmi egységet, 72 szállásépületet és 1437 egyéb, nem lakás céljára szolgáló épületet adóztatott az önkormányzat.

Hozzájárult a város bevételeihez a gépjárműadó is, amelynek tavaly a 60 százalékát kellett átutalni az állami költségvetésbe – most már a teljes összeg az országos járványvédelmi alapba kerül. Az önkormányzat tavalyi bevétele (a túlfizetést leszámítva) közel 280 millió forint volt, ennyit is terveztek. Az adóztatott gépjárművek száma az előző évhez képest 5 százalékkal (1489 darab), a megállapított gépjárműadó összege 4 százalékkal nőtt, ennek a hátterében az idősebb autók üzembe helyezése, a külföldi behozatal áll.

Idegenforgalmi adóból 27 millió forint bevétel keletkezett, felülmúlva a várakozásokat. A megyeszékhelyen több mint 106 ezer vendégéjszakát töltöttek el a látogatók, ami 40 százalékos növekedést mutat.

A kommunális adóról szóló helyi rendelet szerint a magánszemélyeket akkor terheli adófizetési kötelezettség a lakásuk után, ha Zalaegerszegen nem rendelkeznek állandó lakóhellyel. Az év végéig közel 23 millió forintot fizettek be az érintettek több mint 800 ingatlan után.

A helyi adóbevételek idén jelentősen csökkenni fognak a koronavírus-járvány következményeként.