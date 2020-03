Virágoskert – Réti pipitér, barackvirág

Virágba borultak a hegyi kaszálók, rétek.

Ezernyi kis virággal fehérlik a pipitér, sárgállik a gyermekláncfű, egyre több cseresznyefa borul fehér virágba, s rózsaszínben tündöklenek az őszibarackfák.

Azoknak ajánljuk figyelmébe a képeket, akik nem tudnak kimenni a természetbe, s nincs telkük, ahol sürgetően el kell végezni a tavaszi munkákat. Mert veteményezni, vagy a metszés után a monília ellen permetezni, a védekezési szabályokat betartva akkor is kell, ha fenyeget a koronavírus. És most még a fagy is! Szerda reggelre mínusz négy fok hideget jósol a meteorológia, s oda lehet az emberek gyümölcsreménye… A kert most még szép, felüdít, megnyugtat a látványa, bevarázsoljuk őket a falak közé…