A Budafai Arborétumban néhány azálea, főleg a tó partjára ültetettek, most virágoznak a legszebben. A rét fái is lombosodtak, a vadvirágos fű is megnőtt. Az arborétum a második világháború előtt a Zichy-család birtoka volt.

Ez a fajta rododendron most virágzik a legszebben

Fotó: Győrffy István

Az itt található vadászkastély, amely 1926-ban épült, körülötte kis parkkal és tóval, államosítása után szinte kínálta a lehetőséget egy különleges szépségű kert kialakítására.

Festői rét az arborétumban

Fotó: Győrffy István

1954-ben kezdődött meg az arborétum létrehozása, egyrészt közjóléti célból, másrészt azért, hogy elősegítse az idegen vidékekről, távoli kontinensekről származó fafajok meghonosítását.

A felújított vadászkastély

Fotó: Győrffy István

A régi kastélyparkhoz kapcsolódva újat alakítottak ki, a meglévő kis tavat felújították.

Különleges virágú tulipánfa

Fotó: Győrffy István

A parkban 132-féle tűlevelű és 88-féle lomblevelű fát ültettek el.

Egy különleges fajta azálea, amely szintén később virágzik

Fotó: Győrffy István

Tavasszal, az azáleák virágzásától az arborétum valódi tündérkertté változik, de a jegenye-, mamut- és a mocsári fenyők egész évben különleges látványosságot kínálnak. Így volt ez a múlt hétvégén is, nagyon sokan keresték fel a népszerű kertet.