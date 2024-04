Alkotó egyesületek, szakkörök és kézművesek mutatkoztak be 53 perce

Alsópáhok kínálata a vonyarcvashegyi kultúrétlapon

Alsópáhokon fontosnak tartják a hagyományok, a népi kultúra és mesterségek megőrzését, továbbvitelét, ezt az önkormányzat, a civil szervezetek és a páhoki alkotóház sokféle program szervezésével segíti elő. Szívesen mutatkoznak be máshol is, így a szombati vonyarcvashegyi Régiófesztivál – KultúrÉtlap elnevezésű rendezvényen is részt vettek. Standjuknál kerestük fel őket.

Antal Lívia Antal Lívia

Csikné Nádudvari Éva, Czibor Imre fazekas, Horváth-Antal Katalin, Horváthné Makó Judit alpolgármester, Czigány Sándor polgármester és Nagy Anita Lilla, az alkotóház vezetője az Alsópáhok települési értékeit bemutató standnál Fotó: Antal Lívia

- Vonyarcvashegy önkormányzata és a Nemzeti Művelődési Intézet Zala Vármegyei Igazgatósága először szervezte meg ezt a rendezvényt 25 település részvételével. A vidék összefogására irányuló kezdeményezést bátran nevezhetjük egyedülállónak, hiszen az itt bemutatkozó települések lehetőséget kaptak egymás kulturális értékeinek megismerésére, kapcsolataik fejlesztésére. Nagyon kedves fogadtatásban részesültünk, Vonyarcvashegy önkormányzata tényleg kitett magáért. Ahogy a fellépő egyesületek is, amelyek előadásaikkal gazdagították a kultúrétlapot - értékelte a rendezvényt Horváthné Makó Judit, Alsópáhok alpolgármestere. A Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar is fellépett a vonyarcvashegyi régiófesztiválon

Fotó: Antal Lívia - A szervezők minden települést megkértek, hogy kulturális egyesületeik lépjenek fel a régiófesztiválon. Tőlünk az Allegrezza Kamarakórus és a Bodzavirág Népdalkör jött el. Ők tavaly voltak 20 évesek, mi pedig május 11-én ünnepeljük a 25. évfordulónkat - tette hozzá az elhangzottakhoz Füle Jánosné, a népdalkör vezetője. - Összefogtunk, hogy települési értékeinkből egy csokrot mutathassunk be. A magunk részéről elhoztuk a jelenlegi szakköreink, a hobbi varrók, a mézeskalácsosok, a nemezelők, a bútorfestők, a keramikusok, a zöld háztartás ökokör és a páhoki ízkalandorok munkáit – mondta el Nagy Anita Lilla, a Páhoki Kapo(l)cs Alkotóház vezetője. - A már említett kulturális csoportok mellett kiállítottak a helyi termelők is, például a Sártekerő Fazekasműhely, a Csabichili & Fűszerkert, és három méhészünk termékei is megismerhetőek voltak a standunkon.

