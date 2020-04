Legényesezz otthon! A keszthelyi származású Aradvári László dolgozta ki a fehívást

Legényesezz otthon! – ezzel a címmel indított az internetes közösségi oldalon terjedő kihívást a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. A kampány célja, hogy egy virtuóz kalotaszegi legényessel, a néptáncon keresztül hívják fel a figyelmet az otthon maradás fontosságára.

A Magyar Nemzeti Táncegyüt­tes szólistája, Sánta Gergő ötlete alapján az együttes menedzsere, a keszthelyi származású Aradvári László dolgozta ki minden részletre kiterjedően a kampányt és alkotta meg az egyre népszerűbbé váló Legényesezz otthon! kihívást. Az akcióban a résztvevőknek egy kalotaszegi legényest kell bemutatniuk, majd három másik személyt megnevezni a folytatásra. Így az indulás után rövid idő alatt több ezren lettek részesei a programnak, az egész Kárpát-medencében, de már mindegyik kontinensről csatlakoztak a felhíváshoz.

Sőt, már hölgyek is megosztották videóikat, megmutatva, hogy a nők is tudnak magas szinten legényesezni. Számos rendvédelmi és egészségügyi szervezet is kapcsolódott a kezdeményezéshez.

– A kalotaszegi legényes az egyik leglátványosabb táncforma. Felépítéséből adódóan gyakorlatilag végeláthatatlan a változatok száma. Talán a sikeresség egyik oka is az, hogy két ugyanolyan produkcióval nem találkozhat a néző – mondta Aradvári László, utalva arra, hogy a közönség is gyorsan megkedvelte ezt az online programot. Zsuráfszky Zoltánnak, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti igazgatójának táncát például több mint 560 ezren látták, a rendőrség bemutatójának nézettsége pedig egymillió felett jár már.

– Ezzel az akcióval a néptáncos közösség egy jó célért fog össze: azt üzenjük, hogy a jelenlegi helyzetet úgy tudjuk átvészelni, ha fegyelmezettek vagyunk és otthon maradunk – folytatta Aradvári László. – A világhálón eddig megjelent videók felhasználásával készítettünk egy kisfilmet is: Értünk dolgoztok – Nektek táncolunk címmel. Ezzel mutatjuk ki hálánkat azoknak, akik nap mint nap a frontvonalban küzdenek értünk.