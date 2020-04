Kompromisszum s új szabályok a családban

A jelenlegi járványügyi helyzet nemcsak a párok, de az egyedül élők mindennapjait is alaposan megnehezítette – fogalmazott Fótos Nikoletta párkapcsolati tanácsadó és önismereti tréner.

– Akárhogy is nézzük, az eddig kialakult napi rutin most sok esetben teljesen felborult – folytatta a szakember. – Sok ember veszítette el a munkáját, másokat kényszerszabadságra küldtek. Ez az egyik oka a családi vagy egyéni feszültségnek. Ha az anyagi biztonság felborulóban van, érthető módon nő a feszültség, konfliktus alakulhat ki. Az egyik legfontosabb dolog az emberek életében a megszokás, ami nyugalmat, biztonság­érzetet ad. Amennyiben ez eltűnik, új szabályokat kell kitalálni, újra össze kell csiszolódni, legyen bármennyire is nehéz ez. Sokan nem tudják, miként fogjanak hozzá, illetve nem is igazán értik, mi történik most az életükben.

A jelenleg Sopronban élő kanizsai szakember hozzátette: komoly problémát okoz a gyermekek elhelyezése is. Ha a szülők munkája megmaradt, a gyermek pedig óvodás vagy iskolás, meg kell oldani a felügyeletet és a kiskorúakkal való tanulást. Nemcsak a mostani különleges veszélyhelyzetben, de máskor is előfordulhat, hogy a nő dolgozik, a férfinak felmondtak, s így ő marad otthon a gyerekekkel. Rettenetes feszültség alakul ki ilyenkor a nőben, aki szeretne a csemetéjével lenni és foglalkozni vele, a férfinak pedig új, nehéz feladatot jelent vinni a háztartást, és megoldani a közös tanulást. Egyértelmű, hogy ez is egy olyan új szituá­ció, mely megoldásra vár, hiszen teljesen új napi rutint igényel. A fáradtan hazatérő nő vajon mit vár el az otthon lévő férfitól?

Olyan konfliktusok keletkezhetnek, amelyekkel a párok – még ha tudják is nagyjából az okát –, segítség nélkül nem biztos, hogy meg tudnak birkózni.

– Fontosnak tartom ilyen helyzetben megtanítani a mediáció eszközeinek használatát, amely akár a másik félről, akár magunkról is tükröt mutat – folytatta. – Nehéz beleképzelni magunkat a másik helyzetébe, amikor a miénk sem egyszerű. Az ember életében az egyensúly egyik forrása az énidő, amely segíti, hogy a test és a lélek összhangba kerüljön. Jelen helyzetben azonban megszűnt a sporttevékenységek egy része, a csoportos sportok elmaradásával csorbul a valahova való tartozás érzése, amellett, hogy kevesebb a lehetőség arra a testmozgásra, amit egyébként űznek. Sok embernél ez a napi rutin része, ami biztonságot ad. A biztonság és a szeretet alapvető szükségletünk. Ha ezek sérülnek, a piramis összedől – utal a szakember a sokak által ismert Maslow-hierarchiára, hozzátéve: ha megpróbáljuk újraépíteni saját kis piramisunkat, az visszaadhatja a teljes életünket. Erre kell törekednünk, a lehetőségekhez mérten.

Fótos Nikoletta hangsúlyozza: családon belül meg kell találni a kompromisszumot. Sokan félnek, türelmetlenek, a bizonytalanság komolyan rombolja a lelket. Éppen ezért fontos, hogy próbáljunk embertársainkkal megértőek lenni, meghallgatni őket. Itt az ideje, hogy még jobban figyeljünk egymásra, és hogy összetartsunk. Tartsuk tiszteletben egymás félelmeit, egészségét.