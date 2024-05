A munkálatokat egy korábban elnyert pályázat segítségével, illetve a veszprémi érsekség, valamint Gyenesdiás és Vonyarcvashegy önkormányzatának támogatásával finanszírozták. Az egyházközség önerőt is biztosított ahhoz, hogy a plébánia és környezete méltó módon szolgálja a közösséget.

A plébánia és környezete a jövőben méltó módon szolgálja majd a nyugat-balatoni közösséget

Fotó: Péter B. Árpád

Az elmúlt egy évben megújultak a belső terek, a konyha, sőt, a régi, elhasználódott bútorokat is kicserélték, a munkát pedig a tervek szerint folytatják, s a kert később nyári táboroknak adhat otthont.

– Külső szigetelés készült és megújult a vakolat is, a belső felújítás során pedig újragondoltunk, átalakítottunk tereket, vagyis egyfajta újratervezés is volt ez a beruházás. Emellett korszerűsödött a villany- és a vízvezetékrendszer is – sorolta az eredményeket Kerekes Zoltán plébános.

Ez a beruházás összefogás eredménye, amely révén ismét megtelik a hitélet egyik helyi központja, illetve a nyugat-balatoni kistelepülések templomai is, méltatta a felújítás várható hatását Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere.

– A hívó szó plébános úr és az egyházközség részéről nagyon erős. Mostantól sok-sok generáció fejezheti ki örömét itt, a plébánián, ebben a közösségben. E beruházás révén is erősödött mindaz, amit célul tűztünk ki, hisz a világi önkormányzatok mindig is segítették támogatták a vallási-hitéleti központokat, s az egyházi képviselő-testületeket – szögezte le a nagyközség első embere.

Pali Róbert, Vonyarcvashegy polgármestere azt mondta: „Egységben vagyunk itt a térségben, s az egyházközségünk révén is kapcsolódunk egymáshoz”.

– Ezért mi is úgy éreztük, kötelességünk segíteni, támogatni, hogy a plébánia megszépüljön, és olyan közösségi tér jöjjön létre, ami az identitásunkat, kereszténységünket még jobban erősíti – emelte ki a „szomszédvár” vezetője.

A beruházás összességében 37 millió forintba került, a további munkálatokra – például a belső tér megújítására, bútorokra, a garázs korszerűsítésére és festésre – az egyházközség önerőből nyolcmillió forintot fordított.