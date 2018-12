Egyedi műalkotások viaszból – Beszélgetés Zaicz Boglárka gyertyakészítővel

Akár egy porcelán! – futott végig a fejemben, mikor beléptem a faragottgyertya-készítő, Zaicz Boglárka szalafői műhelyébe.

A kis helység korábban édesapjáé volt, ám most megosztoznak rajta. A polcokon roskadoznak a szebbnél-szebb gyertyák, mindegyik igazi műalkotás, némelyik olyan, mintha nem is viaszból, sokkal inkább cukorból lenne. Boglárka szól, hogy csukjam be magam után az ajtót, mert kiszökik a meleg. A műhelyben nagy a forróság, nem is csoda, hiszen gyertyákkal csakis melegben dolgozhat az ember.

Hihetetlen, de a fiatal nő alig két éve foglalkozik komolyabban a gyertyák faragásával. Bár Boglárka jelenleg Szalafőn él, sok minden köti Zala megyéhez. Helyi arcok sorozatunkban munkásságáról faggattuk.

Hogyan ismerkedtél meg a gyertyakészítéssel?

A gimnázium utolsó évében találtam egy amerikai videót a neten, ahol azt mutatták be, hogyan készül egy faragott gyertya. Egyből lenyűgözött, addig sosem láttam hasonlót. Úgy döntöttem, egyszer mindenképp kipróbálom. Körülbelül 5-6 év telhetett el, mire végre lett rá lehetőségem.

Azért az nem kevés idő!

Valóban, de pontosan ezért vágtam bele. Évekig megmaradt az érdeklődés, így már biztos voltam benne, hogy nem valami futó hóbort.

Hol tanultad ki a mesterséget?

Leginkább magamtól, főleg videókból tájékozódtam. Ám, mielőtt beszereztem volna az eszközeimet, meg akartam látogatni egy profit is. Sajnos Magyarországon egyet sem találtam, így végül egy lengyel hölgyhöz sikerült elmennem. Mikor mesélem, sokan azt hiszik, kint voltam egy hetet és kitanultam a mesterség csínját-bínját, de nem így történt. Összesen öt órát töltöttem a hölgy műhelyében. A profik nem szívesen mutatják meg a praktikáikat, trükkjeiket, s engem is csak azért fogadott, mert külföldi voltam. Végül nála próbálhattam ki először a faragott gyertyakészítést és a kérdéseimre is készségesen válaszolt. Mikor hazajöttem, egyből nekiálltam az eszközök, alapanyagok után kutatni. Nem volt túl nagy a választék, sok dolgot kellett külföldről megrendelnem. Mire minden meglett és tényleg neki tudtam állni, eltelt fél év. A tanulási folyamat azonban még nem szakadt meg, ha kitalálok egy új gyertyát, ugyanúgy be kell gyakorolnom és ki kell kísérleteznem.

Téged még nem kerestek meg, hogy tanulnának tőled?

Dehogynem! Az elmúlt hónapokban egyre többen. Kerestek már Egyiptomból, Franciaországból, Olaszországból és Oroszországból is. A legtöbben gyertyafaragók, akik látták a munkáimat és szívesen fogadnának néhány praktikát. Főleg az interneten próbálnak kihúzni belőlem dolgokat, én pedig igyekszem segíteni nekik.

Emlékszel még az első gyertyádra?

Persze, el is tettem emlékbe. Sokan már azt is dicsértek, de teljesen máshogy nézett ki, mint a mostaniak. Akkor az alapanyagok sem voltak a legjobbak.

Mennyi időbe telik egy gyertya elkészítése?

Amíg teljesen elkészül, az két nap. Mérettől függően 1-2 órát foglalkozom vele, nagyjából 20 perces időszakokra lebontva. Olyan nincs, hogy elejétől a végéig folyamatosan dolgozom egy gyertyával, hiszen legelőször ki kell önteni az alapot, ami csak egy nap múlva szárad meg. Általában ezt a lépést előre meg is csinálom, egyszerre sok alapot készítek. Ha ez megvan, a gyertyát többféle színes, forró viaszba, majd hideg vízbe mártogatom, egészen addig, míg meg nem kapom a kívánt színkombinációt. A faragás a gyertya méretétől függően 5-25 percet vesz igénybe. Több időt nem is lehet eltölteni vele, hiszen addig lehet formázni a viaszt, míg meleg.

Van olyan munkád, amire különösen büszke vagy?

Talán a feliratos gyertyáim. Bármilyen alkalomra tudok készíteni egyedi felirattal gyertyákat. Ennek a technikáját magam kísérletezgettem ki, eddig nem láttam sem itthon sem külföldön hasonlót. A másik a gömbgyertya, amit nem farag senki rajtam kívül.

Ha jól tudom, Budapesten születtél. Mi hozott az Őrségbe?

A fővárosban születtem, de néhány hónapos voltam mikor a szüleimmel Szalafőre költöztünk. Az egész gyermekkoromat itt töltöttem. A gimnáziumba Zalaegerszegre mentem, az egyetemet pedig Keszthelyen végeztem, így éveken át ingáztam Vas és Zala megye között.

Mik a jövőbeli terveid?

Sokáig azt hittem, hogy csak és kizárólag faragott gyertyákat fogok készíteni, ám számtalan más lehetőség van. Mostanában sokféle gyertyatípus megtetszett, néhányat most, a karácsony előtti időszakban már ki is próbáltam. Hogy konkrétan milyenek ezek a gyertyák? Az maradjon meglepetés!

