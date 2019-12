Csillagászati előadás, ünnepi koncertek, termelői vásár – Ez vár ránk az utolsó adventi hétvégén

Megyei programok advent negyedik hétvégéjére.

A negyedik gyertya

Hagyárosböröndön, a templom előtt ma 17.30-kor gyújtják meg az adventi koszorú utolsó gyertyáját. A műsort követően a kultúrházban lesz mód az ünnepre hangolódni. Zalaegerszegen, a páterdombi városrészben a közösségi ház ad otthont szombaton 17 órától a karácsonyváró ünnepségnek. Zalaszentgyörgyön szombaton 15 órakor kezdődik a kultúrházban a Karácsonyi angyalok című gyertyagyújtó rendezvény. A szabadban karácsonyi vásár kínálja portékáit, ugyanitt gyűjtést is rendeznek a boncodföldei autista védőotthon javára. Elsősorban fejlesztőjátékokat, tartós élelmiszert és tisztító-, tisztálkodószereket várnak. Egerváron vasárnap 16 órától ünnepi műsor várja az érdeklődőket a főtéren. A gyertyagyújtást követően, 17 órától Dankos Attila orgonaművész ad koncertet a templomban. Ma 17.30-tól Nagykanizsán, az Erzsébet téren táncos-zenés műsorokkal folytatódnak az adventi forgatag programjai. Szombaton 18 órától többek között fellép a Zalagyöngye Táncegyüttes, valamint a Tiborcz trió. Vasárnap 18 órakor a negyedik, adventi gyertyagyújtáson a Péterfy-iskola kórusa működik közre. Szombaton 16 órakor karácsonyi játszóház lesz Keszthelyen, a Goldmark művelődési központban. 18 órakor a Fő téren a New Level Empire Akusztik lép fel, amit tűzzsonglőr-bemutató követ. Vasárnap 14 órakor kezdődnek a játszóházi és kulturális programok a művelődési központban és a Fő téren. A negyedik gyertyát Udvardy György veszprémi érsek gyújtja meg a városi betlehemnél 17 órakor. 17.30-kor Záborszky Péter ad koncertet a színházban. Ma 17 órakor Szemerédi Bernadett és Drexler Vajk, szombaton 17 órakor a Savaria Fúvós Együttes ad koncertet a hévízi Festetics téren. Vasárnap 14 órakor jótékonysági süteményvásár lesz az Erzsébet királyné úton, 16 órakor Udvardy György veszprémi érsek meggyújtja a negyedik gyertyát, 17 órakor Szabó Siklódi Lia & Veiger Csaba lép fel. Pacsán vasárnap 15.30-kor a művelődési házban kezdődik a Pálóczi-iskola növendékeinek karácsonyi hangversenye, majd az óvodások mutatnak be betlehemező játékot. 17 órakor a szoborparkban az adventi koszorún meggyújtják a negyedik gyertyát, amit műsor követ. Zalalövőn, a Szent László-templom melletti betlehemnél vasárnap 16.30- kor adventi közös együttlétre várják az érdeklődőket. Meggyújtják az adventi koszorú negyedik gyertyáját, amit műsor követ. Szentgyörgyvölgyön, a többfunkciós szolgáltató központban vasárnap 15 órakor tartják a település karácsonyi műsorát, majd azt követően az adventi koszorú negyedik gyertyáját is meggyújtják. Reszneken, a település központjában felállított betlehemnél vasárnap 18 órakor gyújtják meg az adventi koszorú utolsó gyertyáját, amit műsor követ. Kerkabarabáson, a kultúrház udvarán szombaton 16 órakor tart hagyományteremtő adventi összejövetelt az önkormányzat. A program keretében meggyújtják az adventi koszorú gyertyáit is.

Fény születik

Szombaton 15 órakor Fény születik címmel adventi irodalmi délutánt rendeznek Keszthelyen, a Balatoni Múzeumban. Keszthelyhez, Zalához kötődő verseket, regölőket, karácsonyi köszöntőket és novellákat olvasnak fel.

Roma nemzetiségi nap

Ma Nagykanizsán 17 órakor a Hotel Königben roma nemzetiségi nap kezdődik. A megnyitó után a nemzetiségi díjak átadása, majd műsor következik. Ma 17 órakor Letenyén, a Fáklya Művelődési Házban megyei roma nemzetiségi nap lesz. A köszöntőket követően elismeréseket adnak át, majd hagyományőrző, kulturális műsor kezdődik.

Csillagászati előadás

Ma 18 órakor Nagykanizsán, a Halis-könyvtárban Tündérjárat a csillagok útján címmel Perkó Zsolt matematikus és amatőr csillagász tart előadást a Naprendszerről.

Ünnepi koncertek

Ma Zalamerenyén 18 órakor a Pálos malomban a General Harmony Singers ingyenes előadása vár mindenkit. Szombaton 18 órakor Nagykanizsán, a Medgyaszay Házban tartja karácsonyi koncertjét a Kanizsa Big Band. Vasárnap Szepetneken 17 órakor a Királyi Pál ÁMK-ban tartja Királyi karácsony koncertjét a Királyi kórus. Vasárnap Letenyén 16 órakor a Szentháromság-templomban karácsonyi hangversenyen lép fel a Vox Veritas kamarakórus és az Andrássy-iskola énekkara. Lentiben szombaton az Arany-iskolában 17 órakor tartja karácsonyi koncertjét a helyi Trilla Kamarakórus. A Helikon Kórus karácsonyi koncertet ad vasárnap 18 órakor Keszthelyen, a kastély tükörtermében, a kórustagok gyermekei és unokái közreműködésével. Bázakerettyén, a Szűz Mária neve templomban szombaton 16 órakor a Vox Angelica kamarakórus tartja karácsonyi koncertjét. Lendván, a Városi Színház- és Hangversenyteremben szombaton 17 órától a Vita kamarakórus tartja karácsonyi koncertjét.

Angyalképző

Ma Nagykanizsán 17 órakor a Honvéd Kaszinóban a Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesület Angyalképző címmel tart karácsonyi gálát. Könyvbemutató Szombaton Galambokon 15 órakor Életképek a múltból, korabeli fotók a galamboki családokról című könyv bemutatóját tartják az önkormányzat ebédlőjében.

Adventi termelői vásár

Szombaton Újudvaron 8 órától termelői piac és kézművesvásár lesz. 10 órakor futóversenyt szerveznek családoknak. Ezt Skolik Ágnes könyvbemutatója és kézműves-foglalkozás követi. Szombaton hajnali 6 órától disznótort, 11 órától pedig karácsonyi termelői vásárt szerveznek Felsőrajkon, a pajta alatt. Lesz kolbásztöltő verseny és ünnepi műsor is.

Napfordulós ünnep

Szombaton Nagykanizsán 18 órakor a Thúry Vitézlő Oskola Napfordulós ünnepet tart az Erzsébet téren. Lesz zene, solymászbemutató. Majd Hella Ferenc református lelkész szavait követően körbetáncolják a tér közepén gyújtott tüzet.

Karácsonyi ünnepségek

Zalaháshágyon, a kultúrházban pénteken 18 órakor tartja karácsonyi ünnepségét az önkormányzat. Szombaton Molnáriban 17 órakor Mindenki karácsonya címmel kezdődik program. Keménfán, a faluházban szombaton 16 órakor kezdődik a község faluházában az ünnepváró program. Az érdeklődőket ünnepi műsorral, kézműves játszóházzal, ételkóstolóval várják. Zalacsében, a kultúrházban szombaton 16 órakor tartják a karácsonyi ünnepséget. Pusztaszentlászlón, a kultúrházban szombaton 17 órakor rendezik meg a település karácsonyi ünnepségét. Karácsonyi vásárt is tartanak a településen a helyi óvodások javára. Tófejen, a közösségi házban vasárnap 16.30-kor tartják a település karácsonyi ünnepségét. Zalabaksán, a művelődési házban szombaton 17.30-kor rendezik meg a község karácsonyváró ünnepségét. Lispeszentadorjánban, a kultúrházban szombaton 16 órától tartják a település karácsonyi ünnepségét. Vasárnap 16 órától a község templomában Németh Csaba plébános celebrál ünnepi szentmisét, amit adventi koncert követ. Gutorföldén szombaton 16 órakor a művelődési házban tartják a községi karácsonyi ünnepséget, melyen a Gutorföldéért díjakat is kiosztják. Lovásziban vasárnap az Olajbányász Művelődési Házban 14 órakor kezdődik a falukarácsony, ünnepi műsorral várnak mindenkit.

Élő betlehem

Szombaton Tótszentmártonban 17 órakor a templomkertben élő betlehemi jászolt mutatnak be.

Kézműves-foglalkozás

Szentgyörgyvölgyön, a többfunkciós szolgáltató központban szombaton 10 órától karácsonyi kézműves játszóházat tartanak gyerekeknek, akik a téli ünnepkörhöz illő díszeket készíthetnek.

Jubileumi ünnepség

Csentén, a faluotthonban vasárnap 17.30-tól tartja fennállásának 40 éves jubileumi ünnepségét a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, s egyben a hímzőszakkör munkáiból alkalmi kiállítás is nyílik.