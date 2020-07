Cékla, tavasz után másodvetés

Júliusban ér nyári csúcspontjához a veteményes, a frissen szedett zöldségekből már komplett ebédet varázsolhatunk a család asztalára.

Ez óriási előny, de nem csak az egekbe szökött élelmiszerárak miatt, hiszen a zöldségfélék is akkor a legízletesebbek, ha rögtön szedés után felhasználjuk őket. Közben már a télre is gondolhatunk, érdemes a termés egy részét lefagyasztani vagy valamilyen konyhai rafinériával tartósítani. A zöldborsó már a fagyasztóban szundikál, a saláta, a retek ágyása is új lakóra vár, nekiveselkedhetünk hát a másodvetéseknek. Július első fele a bokorbab ültetésének legkésőbbi időpontja, de még vethetünk sárgarépát, hónapos és téli retket, spenótot, cukorsüveg-salátát, édesköményt és céklát.

Az utóbbival magam is megpróbálkozom, bár a tavaszi céklatársulat is jól muzsikál. Fittyet hányva a szakirodalom betűjére és minden bölcs baráti tanácsra, mindig csak akkor kezdem el „egyelni”, vagyis ritkítani a céklát, amikor már használni tudom a kilakoltatottakat, így egyetlen szál sem kelt ki közülük hiába. Amúgy a zsenge levele is fogyasztható, készíthetünk belőle önállóan köretet (kevés olajon fonnyasszuk meg, adjunk hozzá fokhagymát, citromlevet, fűszereket), vagy belefőzhetjük levesekbe, gazdagíthatjuk vele a zöldséglevet, de különböző salátavariációknak is kiváló alapanyaga. A fiatalon, vagyis „éretlenül” kiszedett céklarépa hamar megfonnyad, lehetőleg már aznap fel kell használni, a hűtőben is legfeljebb egy-két napig áll el. Éretten viszont gondos tárolás mellett akár tavaszig is megőrzi az értékeit.

A késői vetésű cékla is beérik a fagyokig, de nem emiatt próbálkozom, arra vagyok kíváncsi, vajon ilyenkor is meg kell-e értük küzdeni a tetvekkel és apró zsiványtársaikkal. A legádázabb ellenségtől, a répalégytől a többi gyökérzöldséggel együtt a jól bevált módszerrel könnyedén meg lehet védeni: e célból idén is körbeültettem vöröshagymával, s hogy a gombák és vírusok is visszahőköljenek, a fokhagymát is csatasorba állítottam, a csombor és a körömvirág pedig magától kelt. A levéltetvekkel mégis meggyűlt a bajom, próbálkoztam tiszta vízsugárral, szappanos, levendulaolajos vízzel, de amit nappal lemostam, azt reggelre a hangyák visszahordták. Végül a katicabogarakkal és lárváikkal, a fátyolkákkal szövetkezve sikerült győztesen kikeveredni a többhetes ádáz harcból. Abban bízom, hogy júliusra véget ér a levéltetűszezon, beválik a nyári vetés, amit a jövő évi kerttervezésnél már figyelembe vehetek. A munka ettől nem lesz kevesebb, az öntözésre kell majd nagyobb gondot fordítani, a kelésben lévő növények ugyanis egy percre sem száradhatnak ki. A nedvesség persze a felnőtt céklának is fontos, szerencsére a nagyra nőtt levelek eléggé leárnyékolják a talajt – ezért sem baj, ha egy kicsit sűrűbb az ültetvény.

A szakirodalom az „igénytelen” növények közé sorolja a céklát, amivel a legkevésbé sem értek egyet. Igaz, nincs szüksége frissen trágyázott földre, de a komposztot minimum elvárja, s meghálálja, ha növekedés közben kap némi táplálékkiegészítést.

Antioxidánsoktól duzzadó, szép, bordó színű zöldségünk megér minden fáradozást, hiszen a céklarépát már a népgyógyászat is vérképző gyógynövényként tartotta számon. Vérszegény gyerkőcöknek, betegségből lábadozóknak medicinaként írták elő a céklalét, ami a hivatásos orvoslás szerint is segíti a vörösvérsejtek szaporodását és regenerálódását, szervezetünk a vasat a zöldségek közül a céklából tudja a leghatékonyabban kinyerni.