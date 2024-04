A Zalalövői Borbarát Kör Egyesület által meghirdetett hagyományos bírálatra 53 mintát neveztek be a gazdák. Miután a minősítő nyitott volt, így a helyi termelők mellett muravidéki, magyarszombatfai, baki és zalaegerszegi borászok is jelentkeztek a versenyre. A borokat négyfős zsűri kóstolta, melynek elnöke Kovács Ottó nagyradai borász, míg tagjai dr. Pálfi Dénes nyugalmazott kertészmérnök, illetve Marton Enikő és Vízvári Sándor szőlész-borászok voltak.

Az eredményhirdetéskor Kovács Ottó emlékeztetett arra, hogy a zalalövői gazdák évről évre egyre jobb eredményt érnek el, amit – bár voltak kiemelkedő minták – most egy szélsőséges évjárat kissé megakasztott. Ilyen esetben egy magasabb szintű technológia, például az, ami a muravidéki termelők alkalmaznak, sokat segíthet a borokon. Az elnök konkrét hibákra is felhívta a figyelmet, mint mondotta, néhány esetben bátrabb kénezéssel akár egy éremfokozatot is emelhettek volna a gazdák a boraik minőségén.

Mindezek alapján a 31 fehér mintából nyolc kapott arany, kilenc ezüst, kilenc bronz és öt oklevél minősítést. A vörösboroknál két arany, hat ezüst, négy bronz és három oklevél minősítést osztott ki a zsűri. A rozék közül kettő kapott ezüst és egy oklevél minősítést, míg a direkttermő fajtákból készített borokból egyet-egyet ezüst és bronz, kettőt pedig oklevél minősítéssel jutalmaztak. A legjobb helyi fehérbornak Galambos István rizlingszilvániját találták, a helyi gazdák által készített vörösek közül pedig Őr Ferenc cabernet sauvignonja kapta a legmagasabb pontszámot, így ez évben ezek kapják a város bora címet, az erről szóló oklevelet pedig a város napja tiszteletére tartandó ünnepségén, július 6-án adják át.