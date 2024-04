A 2007-ben 42 fővel alakult civil szervezet Zalaegerszeg Ebergény városrészének meghatározó közösségévé formálódott, munkájukat az Országos Polgárőr Szövetség 2011-ben az Év Polgárőr Egyesülete címmel ismerte el, s a tagok közül többen is kitüntetésekkel öregbítették az egyesület, a településrész és a város jó hírét. Zalaegerszeg rendezvényeinek biztonságos lebonyolításában mindig számíthattak a helytállásukra, miként a helyi fesztiválok, találkozók, ünnepségek is a polgárőrök vigyázó tekintete mellett zajlottak.

Az Ebergényért Polgárőr Egyesület volt, alapító vezetői (balról jobbra): Tornyos Zoltán alelnök, Grósinger Judit Marianna és Nagy István

Fotó: Fincza Zsuzsa

- Több mint másfél évtizedes vezetői munka után mondtam le az elnöki posztról, de nem azért, mert nem szívesen csináltam vagy beleuntam, az egyesület érdekében tettem, közösségünknek ugyanis szüksége van a "vérfrissítésre", a fiatalok lendületére, az új módszerek iránti fogékonyabb szemléletmódjára - osztotta meg döntése okát lapunkkal Nagy István, az Ebergényért Polgárőr Egyesület leköszönt elnöke, hozzátéve, hogy a csapattól egy lépésnyire sem távolodik el, a felügyelő bizottság tagjaként továbbra is részt vesz a munkában, s a szintén leköszönt vezetőtársaival együtt segítik a közgyűlésen megválasztott új elnök: Ambrus Tamás munkáját.

Az együttműködő partneregyesületek vezetői, Varga László és Fodor Sándor Zsolt is gratulált az ebergényiek munkájához

Fotó: Fincza Zsuzsa

Balaicz Zoltán polgármester és Szilasi Gábor önkormányzati képviselő "elismerve és megköszönve önzetlen és lelkiismeretes munkáját, amellyel másfél évtizeden keresztül gondos gazdaként vezette és egyengette az egyesület közösségépítő és városrészi identitást erősítő tevékenységét", Zalaegerszeg város Emléklapot adott át Nagy Istvánnak.

Balaicz Zoltán polgármester elismerően szólt az egyesület ténykedéséről és biztosította őket a további támogatásukról

Fotó: Fincza Zsuzsa

Grósinger Judit Mariannának, az egyesület alapító tagjának, volt gazdasági vezetőjének "megköszönve mindig lelkiismeretes és precízen végzett önzetlen szakmai és közösségi munkáját, amellyel fáradtságot nem kímélve hozzájárult a városrész társadalmi életének erősítéséhez és gazdagításához", szintén Zalaegerszeg város Emléklap kitüntetését nyújtották át.

Az ebergényi polgárőrök közösségépítésben a város vezetésének, bűnmegelőzésben a rendőrségnek az elismert partnerei. A képen (balról jobbra) Majer Patrik rendőr főtörzsőrmester, Szilasi Gábor, Grósinger Judit Marianna, Nagy István, Balaicz Zoltán és Ambrus Tamás

Hasonló elismeréssel szólt az ebergényi polgárőrök munkájáról Majer Patrik rendőr főtörzsőrmester, a térség körzeti megbízottja is, aki Balaicz Zoltán polgármesterhez csatlakozva kiemelte: a polgárőrök bűnmegelőző munkája hozzájárult ahhoz, hogy Zalaegerszeg a hasonló nagyságú városok kategóriájában a legbiztonságosabb települések közé tartozik. Gratulált az eddigi eredményekhez és további jó munkát kívánt Varga László, a Polgárőrök Zalaegerszeg Biztonságáért Egyesület elnöke és Fodor Sándor Zsolt, a Zalai Drónos Felderítő Polgárőr Egyesület vezetője is.

Balaicz Zoltán polgármester és Szilasi Gábor képviselő Emléklappal köszönte meg Grósinger Judit Marianna precíz, gondos munkáját

Fotó: Fincza Zsuzsa

Ambrus Tamás, az ebergényi polgárőr közösség új vezetője, aki 2007-től, 18 éves kora óta tagja a civil szervezetnek, elmondta, amellett, hogy folytatják az eddigi munkát, szeretnék elérni, hogy minél több fiatal csatlakozzon a jelenleg is 42 fős egyesülethez, ennek érdekében május első vasárnap délutánján toborzó nyílt napot szerveznek a közösségi háznál.

Balaicz Zoltán polgármester méltatta és a város Emléklapjával ismerte el Nagy István munkáját. Mellettük jobbra Szilasi Gábor, balra Grósinger Judit Marianna

Fotó: Fincza Zsuzsa

Tervezik, hogy alakítanak egy drónos csapatot is, az okos szerkezeteknek nemcsak a bűnmegelőzésben, hanem többek között az illegális hulladéklerakók, a külterületek szeméttelepeinek felderítésében is jó hasznát látják majd. Már fel is vették a kapcsolatot a zalai drónos polgárőr egyesületekkel, így összehangolt munkájukkal majd egész Zalaegerszeg javát szolgálhatják.