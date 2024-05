A tájékoztatón először dr. Brünner Szilveszter, a kórház főigazgató-főorvosa beszélt. Elmondta: május 22-én (szerda) az elhízás világnapja alkalmából városi fórumot tartanak az egészségügyi intézmény területén Nagykanizsa lakossága számára, felhívva a figyelmet az elhízással kapcsolatos problémákra. Megpróbálnak rávilágítani arra, miként kerülhető el a rengeteg betegséggel és szövődménnyel járó kórkép.

- Az azt követő héten május 29-én (szerda) a kihívás napján vesz részt a kórházunk egy csapata, az intézmény udvarára szervezünk programot - folytatta. - Ezeken a mozgás nyújtotta örömökre, a kórház egészségfejlesztésben betöltött szerepére hívjuk fel a figyelmet. A túlsúly, az elhízás népbetegség és annyi szövődménye van, akár testi és mentális problémákkal megtűzdelve, hogy elég komoly terhet jelent a kórházunk működésére.

Dr. Faricsné Hári Vera, a kórház vezető dietetikusa arra kérte az érdeklődőket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a május 22-én 14 órakor kezdődő, ingyenesen látogatható programon a kórház udvarán. Kiemelte: valóban rossz a helyzet, ugyanis Magyarország lakosságának több mint a fele túlsúlyos vagy elhízott. Érdemes tudni, hogy ez nem esztétikai probléma csak, hanem sok egészségügyi probléma okozója is. A különféle tematikájú standokon hasznos információkkal látják el a lakosságot. Lesz például kardiológiai tanácsadás, de lesz szó a cukorbetegségről és a gyomorszűkítő műtétek lehetőségeiről is. Természetesen az egészséges életmódról is hallhatnak előadást, melyet mozgással és kocogással egészítenek ki.

- A mozgás folytatódik május 29-én 9 órától az intézmény udvarán - fogalmazott Fliszár Mária, a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvosa. - A kihívás napján elsősorban a kórházi dolgozók egy gyógytornászunk vezetésével, vidám zenés tornán mozgathatják át magukat. Csatlakoztunk a Széchenyi kihíváshoz is, melynek keretében ugyanezen a napon 10 órától a kanizsai Széchenyi-téren a város lakóit hívjuk sportolni, mozogni. Nekik szintén gyógytornász segít majd átmozgatni az izmaikat. Óvodásokat, iskolásokat, aktív korúakat és nyugdíjasokat is szívesen látunk.