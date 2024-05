A szakember egy képzeletbeli utazásra hívta a hallgatóságot egyenesen a Marsra. A Mars a Naptól számított negyedik bolygó a Naprendszerben. Szabad szemmel könnyedén látható az éjszakai égbolton. Elhangzott: a bolygó feleakkora átmérőjű, mint a Föld, a felszíne negyede, a tömege pedig nyolcada a Földének. A beszámolóból kiderült, hogy valójában milyen a Mars felszíne, ott éppen milyen éghajlati viszonyok uralkodnak. Szó esett arról is, hogy van-e egyáltalán reális esély arra, hogy egyszer terraformálják, vagyis emberek számára lakhatóvá teszik a bolygót. A geográfus beszélt arról is, hogy a vörös bolygón megfigyelhető az ottani dér-jégréteg csökkenése, de nem olyan mértékben és tempóban, mint a Földön. Az előadás keretében a szerző bemutatta a Mars felfedező című könyvét, amely elsősorban ismeretterjesztő céllal íródott. A színes és látványos térképekkel gazdagon illusztrált kötetben gyakorlati feladatok is helyet kaptak, így az olvasó is kicsit marskutatóvá válhat. A könyv hamarosan kölcsönözhető lesz a nagykanizsai bibliotékában.