A ZalaZone Járműipari Tesztpályáról induló 66 kilométeres táv hagyományosan a keszthelyi főtéren ért véget Csács, Nemesapáti Gyűrűs, Kallósd, Zalacsány, Nemesbük, Egregy, Hévíz érintésével. Idén több mint 800 futó nevezett be a futófiestára, amelyet hagyományosan a koraszülöttként világra jött gyerekek 700 méteres futása koronáz meg a keszthelyi sétáló utcán. A mezőnyt Zalaegerszegen Balaicz Zoltán polgármester és kisfia indította el, a rajtot magzati szívdobogás és egy koraszülött újszülött fölsírása jelezte, a babahang "tulajdonosa" nem más, mint a futópálya megálmodója, Lőrincz Endre gyermeke. A futók közt ismét láthattuk a Japánból érkezett Tanaka Katsuhirot.

- Ötödik alkalommal veszek részt a jótékony futáson, most csapatban indulva a Kallósd-Nemesbük szakasz 20 kilométerét futom le - mondta Trajbár Judit mérnök, aki ultrafutónak számít a zalaegerszegi sportolók között, hiszen 2020-ban 198 kilométert futott a Balaton körül, majd még ugyanabban az évben az Ultrabalatonon is részt vett - A férjem koraszülött volt, ennyiben vagyok érintett a témában.

- Jónéhány éve Budapesten élek, de a régi kollégák hívására ismét jöttem futni az Edelmann csapatában - mondta Füredi Éva, a korábban Zalaegerszegen dolgozó mentálhigiénés szakember, aki 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben is ott volt a "korafutáson". - Nagyon szeretem ezt a rendezvényt, most Gyűrűs és Kallósd között futok 9 kilométert.

Mihály Péter színművész feleségével, négy gyermekével, bátyjával, sógorával s annak családjával indult neki a távnak. Első gyermekük, Adél révén érintettek, aki 2 kilogrammnál kisebb súllyal érkezett 13 évvel ezelőtt. A koraszülöttmentő alapítvány a futás himnuszát is Mihály Péternek és zeneszerző barátjának, Szemenyei Jánosnak köszönheti, ők írták a minden évben felhangzó buzdító dalt. A család a keszthelyi befutó szakaszt együtt tette meg, a 7, 9, 11, 13 éves gyerekek 6 kilométeres távot teljesítettek.

- Élőben ez a nyolcadik jótékony célú futás, de a COVID19 alatt is volt „korakihívás”, melynek során otthon teljesítették a távokat a résztvevők. Ezúttal a nemzetközi mezőnyben indult a magyar kórházszövetség vezetősége, 100 csapat közt 10 egészségügyi nevezett az ország és Budapest kórházaiból – tájékoztatott dr. Gárdos László, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház osztályvezető főorvosa, hozzátéve a baba szívdobogással induló verseny a legkeményebb sportolókat is megindítja, ahogy az első szakaszon a koraszülöttmentő mentőautó kötelező követése is az ügy átérzését segíti. - Ez a verseny kuriózuma, erről szólt tavaly Lubics Szilvia ultrafutó bajnok is.

Dr. Gárdos László lapunknak elmondta, nem a bevétel a legfontosabb eleme az akciónak, de már számos tervüket segített megvalósítani. Legutóbb a szabadtéri rehabilitációs teret hoztak létre a zalaegerszegi kórház területén a mozgásszervi, vagy értelmi sérüléssel élő gyerekeknek 30 millió forintból, erre éveken át gyűjtöttek az alapítvány közreműködésével. A főorvos elmondta, zalaegerszegi koraszülött intenzív osztályon a legkisebb súllyal, 24 hétre született baba mindössze 380 grammal jött a világra, de már teljesen rendben van.