Átadták a Mérleg teret Zalaegerszegen

Az ünnepi díszközgyűlés után felavatták Zalaegerszeg belvárosának új közösségi pontját, a Mérleg teret múlt pénteken. A város egykor itt álló északnyugati bástyáját cölöposzlopokkal, a török megszállás időszakát pedig a Farkas Ferenc szobrászművész által elkészített tarack mellett álló végvári vitéz szobrával idézték meg. A visszaépített Mérlegház is éke lett a térnek, ahol mindemellett 36 térkőburkolatú parkolót is létesítettek. Az átadási ünnepségen elsőként Böjte Sándor Zsolt, a térség önkormányzati képviselője mondott beszédet, hangsúlyozva azt, hogy a történelmi belváros szíve újulhatott meg. Kiemelte, hogy a város épített örökségének védelme és történelmi emlékeinek megóvása alapvető feladat, mert mindent, amit teszünk, gyermekeinknek, unokáinknak építjük. Balaicz Zoltán polgármester köszönetet mondott dr. Vándor Lászlónak, a Göcseji Múzeum korábbi igazgatójának, mert az általa végzett kutatásoknak köszönhetően lehet elképzelés az egykori végvárról. Köszönetét fejezte ki továbbá Farkas Ferenc Munkácsy-díjas és Zalaegerszegért díjas szobrászművésznek a köztéri szobor elkészítéséért. Emléklapot adott át dr. Vándor Lászlónak, Czeglédy Andrásnak, a Zalaegerszegi Városvédő Egyesület elnökének, Kummer Gyula és dr. Szigeti István városvédőknek, elismerve munkájukat az épített értékek megőrzésében.

Medikai kocsik érkeztek a zalaegerszegi Szent Rafael Kórházba

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban 25 nagy és 15 kisebb medikai kocsi érkezett, amelyekkel a fekvőbetegek biztonságos gyógyszeres és kötszeres ellátását tudják elvégezni. A zárható és bizonyos időközönként automatikusan be is záródó fiókokat csak a jogosultsággal rendelkezők tudják feloldani. Az egészségügyi intézmény közleménye szerint a kezelési jogosultságra azért is szükség van, mert a medikai kocsik mobil munkaállomásként hozzákapcsolhatók a betegek elektronikus egészségügyi nyilvántartásához, így a dokumentációban azonnal rögzíthetővé és láthatóvá válnak az adatok. A medikai kocsik a korábban már megérkezett paraméter tornyokkal, többek között a láz, a vérnyomás és a véroxigénszint mérését és az adatok rögzítését szolgáló multifunkciós eszközökkel egy egységet alkotva kapcsolódnak majd a kórház egészségügyi nyilvántartási rendszeréhez.

Hulladékot gyűjtöttek és kipróbálhatták a körforgásos amőbát Nagykanizsán

Nagykanizsán „Klímakirakós” címmel környezettudatos családi napot szervezett hétvégén a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ a Csónakázó-tó partján. A program az Eötvös térről indult, ahonnan a résztvevők kerékpárral, gyalog, vagy futva érkezhettek ki a tópartra. Sőt, aki bevállalta még egy hulladékgyűjtő zsákot is magával vihetett és gyaloglás vagy éppen kocogás közben az útvonalon összegyűjthette a hulladékot. Sokan éltek ezzel a lehetőséggel és önkéntesen tisztították meg Nagykanizsa ezen szakaszát. A nap folyamán a kistermelők kitelepültek a tópartra, többen bemutatókkal is kedveskedtek a látogatóknak. Ezt követően hulladék szelektálási bemutató is várta az érdeklődőket, majd zárásként egy tombolasorsoláson értékes ajándékok találtak gazdára.

Keszthelyen is elindult a Gondosóra-program

Eddig több mint ötszázezer jelzés futott be a diszpécserekhez az ország minden részéből a Gondosóra-központba. Naponta átlagosan háromezer hívás érkezik, amelyek 5-10 százalékában akár életet ment a gyors beavatkozás, hangzott el a keszthelyi tájékoztató előadáson, amelyen az is kiderült: jelenleg 5187 hatvanöt év feletti ember él Keszthelyen, s közülük már 1690-en regisztráltak a Gondosóra-programra, bocsátotta előre Joó Géza kommunikációs és marketingvezető. Manninger Jenő polgármester úgy fogalmazott, ez a kormányzat által finanszírozott, ingyenes szolgáltatás biztonságot nyújt bármilyen baj vagy rosszullét esetén. Kiemelte, a keszthelyi önkormányzat is működtet a Gondosórához hasonló rendszert, s e kettő jól kiegészíti egymást. Emellett a keszthelyi Aktív aranykor elnevezésű koncepció az egészségügyi szolgáltatások mellett számos kulturális és közösségi élményt kínál a nyugdíjas korosztálynak.