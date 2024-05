A helyhatóság több körben nyert forrást a fejlesztésre, s mint az avatáson Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő elmondta, a magyar kormány számára a vidék támogatása rendkívül fontos feladat. Ennek eredményeként, különböző forrásokból számos beruházás valósult meg az elmúlt években Zala vármegyében is, hiszen például orvosi rendelők, intézmények, utak, járdák és közösségi terek újultak meg s épültek, illetve falubuszok vagy különböző, a településfenntartást segítő gépek, eszközök érkeztek a falvakba és a városokba, sorolta a politikus.

Nagy Bálint szerint ezek a beruházások nemcsak a jelennek, hanem főként a jövőnek szólnak, s e fejlesztések csakis a településvezetőkkel, a helyi közösségekkel összefogásban nyernek értelmet. Az óvodák, bölcsődék pedig azt jelzik: egy-egy faluban, városban nő a gyermeklétszám, „ami feltétlenül pozitív jövőképet fest elénk”.

A képviselő hangsúlyozta, a kormánynak kiemelten fontosak azok a beruházások, amelyek a családok hétköznapjait teszik könnyebbé és a gyerekek jóllétét biztosítják.

Az átadón Pali Róbert arról beszélt, 2019 óta minden projektjüket, így a bölcsődét is határidőre befejezték, s most az épület környezetét is megújították, hiszen járdát építettek a két intézmény előtt, biztonságos gyalogátkelőt alakítottak ki, és 17 férőhelyes parkolót hoztak létre, amelyre a polgárőrség nyert kormányzati támogatást.

– Nagyon régi vágyunk vált valóra a bölcsőde megépítésével, s az intézmény is azt szolgálja, hogy biztos alapokra építhessünk a jövőben is. Először 2020-ban kaptunk támogatást, majd utána kétszer, az elhúzódó Covid, illetve az energiaválság végett kellett pluszforrást kérnünk, amit a kormányzat megadott – emlékeztetett Pali Róbert.

A polgármester úgy folytatta, jelenleg 15 gyerek jár a vonyarcvashegyi intézménybe, s a jól felszerelt, modern épületben számtalan játék várja a kicsiket. A bölcsőde az óvoda szomszédságában kapott helyet, azonban teljesen elkülönül attól, bár úgy alakították ki, hogy az apróságok étkeztetését az óvodai konyha biztosítja.

A bölcsődében öten dolgoznak, tehát e beruházással munkahelyeket is teremtettek a településen, szögezte le Pali Róbert.