2 órája
A zalai mozik hétfői műsora
Zalaegerszeg
Art Mozi: 16.00 Barbie (angol-amerikai vígjáték); 18.00 Szegény párák (amerikai-ír-angol filmdráma); 20.30 Egy zuhanás anatómiája (francia krimi)
Cinema City: 20.15 Abigail (amerikai horror); 14.20, 17.00, 19.40 Challengers (amerikai film); 13.40, 17.40, 20.00 Maga a pokol (amerikai akcióthriller); 18.00 Spy x Family Code: White (japán anime); 20.15 Polgárháború (angol-amerikai akciófilm); 15.40 Bonus Trip (magyar vígjáték); 16.00 Szellemírtók – A borzongás birodalma (amerikai fantasztikus kalandfilm); 13.30 Belu, a legbátrabb bálna (kanadai animációs film); 13.15 Godzilla x Kong: Az Új Birodalom (amerikai kalandfilm); 15.30, 18.15 Kung Fu Panda 4. (amerikai-kínai animációs kalandfilm)
Nagykanizsa
Cinema: 17.00 Spy x Family Code: White (japán anime); 17.45, 20.00 Abigail (amerikai horror); 18.00 Challengers (amerikai film); 19.15 Polgárháború (angol-amerikai akciófilm); 20.30 Maga a pokol (amerikai akcióthriller)