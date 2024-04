A kerkaszentkirályi Kerka Horgász Egyesület a Sporthorgász Egyesületek Van Megyei Szövetségéhez tartozik, így a határ menti településen az ő koordinálásukkal történik a halasítás. A vasi szövetség az áprilisi telepítése során mintegy száz mázsa fogható méretú pontyot osztott szét horgászvízein, a kerkaszentkirályi tóba ebből háromszáz kilogrammnyi jutott.

Kustánszegen növendék csukákkal gyarapították az állományt

Fotó: Gyuricza Ferenc

Kustánszegen tavaly kezdtek bele egy átfogó csuka visszatelepítési programba, amelynek kedvező tapasztalatai miatt idén is folytatják azt. Kelemen Csaba, a Göcsej Horgász Egyesület elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy akárcsak az elmúlt évben, most is 2000 darab előnevelt, már táplálkozni képes ivadékot vásároltak.

- Ezeket a szélvizeken tettük bele a vízbe, hiszen ott jobbak az esélyeik a túlélésre – magyarázta az elnök. – Ezek a halak gyorsan növekednek, viszonylag hamar elérik a fogható méretet. A csuka visszatelepítési programmal a halállomány bővítése, a tó halfaunájának gazdagítása a fő clunk, ugyanakkor az is tény, hogy a sporthorgászok szívesen próbálkoznak csukával, hiszen annak a megfogása mindig extra élményt jelent.

Kelemen Csaba hozzátette: amennyiben lehetőségük lesz rá, június elején ötezer süllő vízbe helyezésével folytatják a halasítási programjukat. Zalalövőn, a Borostyán-tónál szintén a minap tartottak halasítást, ám ott nem ivadék csukákat tettek a vízbe, hanem fogható méretűeket, amelyek tömege egy és öt kilogramm közötti volt. Ezekre a halakra nem vonatkozik tilalom, a helyi horgászrend szerint foghatóak és a 40-55 centiméteres hosszúságúak akár meg is tarthatóak. Az azt meghaladó méretűek elvitelét viszont méretkorlátozás megjelölésével tiltja a helyi szabályozás.

A Borostyán Horgász Egyesület – akárcsak korábban – a 2024-es esztendőre is megkérte a halgazdálkodási hatóságtól a ponty fajlagos tilalmi ideje alól a felmentést, amit meg is kaptak. Zalalövőn ennek köszönhetően idén májusban sem lesz pontytilalom.