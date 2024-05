Az átadási ünnepségen elsőként Böjte Sándor Zsolt, a térség önkormányzati képviselője mondott beszédet, hangsúlyozva azt, hogy a történelmi belváros szíve újulhatott meg a Mérleg tér, a Mérlegház és a köztéri szobor létesítésével. Kiemelte, hogy a város épített örökségének védelme és történelmi emlékeinek megóvása alapvető feladat, mert mindent, amit teszünk, gyermekeinknek, unokáinknak építjük.

A visszaépített Mérlegház

Fotó: Seres Péter

A Mérlegház régen hozzátartozott a zalaegerszegiek mindennapjaihoz

Az önkormányzat megvásárolta, majd elbontatta az itt lévő romos házakat, idézte fel Balaicz Zoltán polgármester, hozzátéve, hogy a közművesítés és a parkolók megépítése után a városvédők régi álma is valóra vált. Visszaépítették az 1900-as évek legelején épült Mérlegházat, amely régen hozzátartozott a zalaegerszegiek mindennapjaihoz, s amelyről sokak őriznek kedves emlékeket. Szóba hozta, hogy egykor itt állt a négy bástyás egerszegi végvár, amelynek északkeleti bástyájára társasház épült, délkeleti bástyáját a Göcseji Múzeum déli szárnya, míg a délnyugatit a piac, a vásárcsarnok és a környező házak fedik. Csak az északnyugati bástya maradt, ami még megidézhető volt, mondta a polgármester, utalva arra, hogy a cölöpöket ennek, illetve a végvár emlékének építették. Arra is gondoltak, hogy legyen akkor egy köztéri alkotás is, amely a dicső török kori végvári harcokra emlékeztet.

Középen Balaicz Zoltán polgármester, balra Kummer Gyula és dr. Szigeti István, jobbra Czeglédy András és dr. Vándor László, ők köszönetképpen oklevelet kaptak a Mérleg tér átadásán

Fotó: Seres Péter

Köszönet

A polgármester köszönetet mondott dr. Vándor Lászlónak, a Göcseji Múzeum korábbi igazgatójának, mert az általa végzett kutatásoknak köszönhetően lehet elképzelés az egykori végvárról. Köszönetét fejezte ki továbbá Farkas Ferenc Munkácsy-díjas és Zalaegerszegért díjas szobrászművésznek a köztéri szobor elkészítéséért. Emléklapot adott át dr. Vándor Lászlónak, Czeglédy Andrásnak, a Zalaegerszegi Városvédő Egyesület elnökének, Kummer Gyula és dr. Szigeti István városvédőknek, elismerve munkájukat az épített értékek megőrzésében.

Február közepén készült videónkban a kiinduló állapotot, azaz a munkálatok kezdetét nézhetik meg: