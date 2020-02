Gazdikereső: Dalma, Martin és Dödi lehet hogy pont rád vár!

Napról-napra egyre több kutyus kerül a Bogáncs Állatmenhely gondozásába. A szerencsétlen sorsú állatok sorsán csak egy szerető új gazdi segíthet! Cikksorozatunkban újabb három ebet mutatunk be.

Dalma

2009. januárjában született ez a tündérszép keverék szuka. Korábbi gazdája elhagyta őt, így Egerváron kóborolt, ahonnan állatbarátok fogadták be. Eddigi élete feltehetően arról szólt, hogy folyamatosan szülnie kellett, erről emlődaganata is árulkodott, az ivartalanítása mellett a daganat eltávolítása is megtörtént, azóta tünetmentes. Végtelenül kedves eb, de más állat mellé nem ajánlják. További információkat itt talál.

Dödi

Szökései miatt került a menhelyre a 2013-as születésű labrador keverék kislány. Dödi fajtájából adódóan elég mozgékony, ha unatkozik, akkor szökésre hajlamos, ám rendkívül barátságos és jó természetű eb. Akár kezdő kutyatartók mellé is kiváló lehet, de kizárólag akkor, ha sportos az új gazdi – derül ki a Bogáncs Állatmenhely honlapjáról.

Martin

A keverek kankutyus 2012-ben született, már nem fiatal, de nagyon aktív és barátságos. Egy hagyárosböröndi telephelyről mentették, ahol rettenetes körülmények között tartották – így került a Bogáncs gondozásába. Egyszer már örökbe fogadták, ám az idős gazdi megbetegedett. Mivel nem tudott gondoskodni az ebről, így Martin visszakerült a menhelyre.

Nagyon jó a természete, ám sok törődést igényel, ha unatkozik hajlamos a szökésre. Gyerekek és idősebbek mellé is jó választás, családi kutyának alkalmas, kezdő kutyatartók számára is ideális. Tudj meg róla többet!