Harvey Weinstein továbbra is tagad

A producer harmadszor vallotta magát ártatlannak.

Ártatlannak vallotta magát hétfőn egy New York-i bíróság előtt Harvey Weinstein bukott filmmogul, akit egy harmadik nő ellen elkövetett szexuális bűncselekménnyel is megvádolt az ügyészség.

A producer ellen korábban egy 2004-es és egy 2013-as eset miatt emeltek vádat. A harmadik áldozat vallomása alapján frissített vádirat szerint őt Weinstein 2006-ban orális szexre kényszerítette.

Az újabb vádak között egy a korábbiaknál súlyosabb bűncselekmény, a szexuális erőszak minősített – szexuális ragadozóként elkövetett – esete is szerepel, amelyért Weinstein akár életfogytiglani szabadságvesztést is kaphat.

A manhattani kerületi ügyész, Cyrus R. Vance Jr. kijelentette, hogy az ügyészség „Harvey Weinsteint az egyik legsúlyosabb szexuális bűncselekménnyel vádolja, amely a New York-i büntetőtörvénykönyvben szerepel”.

Weinstein fenntartja, hogy az ellene szóló állítások mind hamisak, és arra számít, hogy ez igazolódni is fog a bíróság előtt – mondta hétfőn a producer ügyvédje, Benjamin Brafman, aki szerint védence további vádaskodásokkal számol.

Weinsteint hétfőn megbilincselve vezették a bíró elé, és csak a vádlottak padján vették le róla a bilincset. A bíró azonban elutasította az ügyészség indítványát, hogy Weinsteint házi őrizetbe helyezzék. A filmproducer továbbra is szabadlábon védekezhet a májusban letett egymillió dolláros óvadék ellenében, bár elektronikus nyomkövetőt kell viselnie és nem hagyhatja el New York és Connecticut állam területét.

A Miramax filmstúdió és a Weinstein-vállalat 66 éves társalapítóját több mint 70 nő vádolta meg nemi erőszakkal, szexuális zaklatással 2017 októbere óta, amikor a The New York Times és a The New Yorker amerikai napilapok feltárták zaklatási ügyeit.