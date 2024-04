A nyitóünnepség a hagyományoknak megfelelően a Festetics-kastély parkjában kezdődött, ahol Oláh Zsanett, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője elárulta, maga is „helikoni diák”, hiszen két évtizeddel ezelőtt többször is megmérettette magát fonyódi középiskolásként Keszthelyen. Leszögezte, a több mint kétszáz éves múltra visszatekintő Helikoni Ünnepségek a Dunántúl legjelentősebb seregszemléje, amelyen a résztvevő fiatalok megmutathatják: mi az, amiben igazán jók.

Oláh Zsanett: A Helikoni Ünnepségek is ráirányítja a figyelmet arra a csodálatos, Magyarország fejlődését is meghatározó örökségre, amit a Festetics-család ránk hagyott

Helikoni Ünnepségek: az örökség él

Különös jelentőséggel bírnak ezek a napok, hiszen a Festetics György által teremtett, máig élő hagyomány súlyt ad e programnak, amelyet keszthelyi lokálpatrióták a történelem viharait követően újjáélesztettek néhány évtizeddel ezelőtt, folytatta Oláh Zsanett, aki szerint ez a verseny is ráirányítja a figyelmet arra „a csodálatos, Magyarország fejlődését is meghatározó örökségre, amit a Festetics-család ránk hagyott”.

Az ügyvezető arról is szólt, idén, az első három hónapban kétszer annyian látogattak el a kastélyba, mint a tavalyi első negyedévben.

Ismét lobog a helikoni láng, b-j: Ifi Benedek, Farkas Gergő, Festetics IV. György és Manninger Jenő

Egyfajta csoda

Gyetvai Alexandra, az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány elnöke elmondta, a kétévente megrendezendő esemény nem csupán verseny, hanem egyfajta csoda: a kultúra és a szórakozás egyvelege. Idén mintegy 100 dunántúli iskola képviselteti magát, hogy diákjaik „öregbítsék ezt a nemes hagyományt, s továbbvigyék a helikoni eszmét”.

Gyetvai Alexandra úgy folytatta, ezúttal több újítás van a programban, s próbálnak minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektetni a fenntarthatóságra és a környezetvédelemre. Leszögezte: a Helikoni Ünnepségek nem csak kulturális verseny, hiszen innen mindenki „gazdagabban tér haza: olyan élmények, tapasztalatok és kapcsolatok birtokosa lesz, amelyeket máshol nem szerezhet meg”.

Gyetvai Alexandra: A kétévente megrendezendő esemény nem csupán verseny, hanem egyfajta csoda

A Helikon A rendezvény honlapján ez olvasható: „A szó számtalan jelentéssel bír. Rövid internetes böngészést követően megtudhatjuk, hogy könyvkiadó, folyóirat, dohánytermék, regionális rádió, múzeum, mitológiai görög hegy, ókori hangszer, vagy éppen egy irodalmi közösség használja vagy használta a kifejezést. A felsorolást csak folytatni lehetne, de nem célunk minden jelentést felkutatni, hisz ahány ember, annyi asszociáció. Abban viszont biztosak vagyunk, hogy a HELIKON szó hallatán több tízezer magyar embernek az említetteken kívül más is eszébe jut. A kifejezés hatására az emlékek között felsejlenek a középiskolás évek, a Balaton, Keszthely városa, és egy rendezvény, melyről felejthetetlen élményekkel, dicsérő szavakkal vagy építő kritikákkal, minősítésekkel, netán éremmel, díjjal, vagy fődíjjal tért haza az egykori ifjú.”

Díszt öltött a város

A Festetics-kastélytól a Helikon parkba vonultak a résztvevők, ahol Manninger Jenő, Keszthely polgármestere kiemelte, „újra díszt öltött a Balaton fővárosa, és a lelkünket is ünneplőbe öltöztettük, megemlékezve a szellemi életünkre máig fényt sugárzó, nagyszerű hagyományról, készülve a bizonyosan mindannyiunkat gazdagító új találkozásra és élményekre”. A jelképes helikoni fa gyökerei a múlt talajába kapaszkodnak, onnan merítik az éltető erőt, a ma élőknek pedig kötelessége ezt gondozni, ápolni, hiszen „árnya alatt nemcsak az egész város, hanem a mindenkori helikonok nagy családja is elfér”, fogalmazott a város első embere.

Festetics IV. György: Itt nem fontos nyerni, sokkal lényegesebb, hogy közösen átéljék ezt az élményt…

Manninger Jenő emlékeztetett, a gróf Festetics György által alapított keszthelyi iskolák diákjai 220 évvel ezelőtt, 1804-ben adtak először számot ünnepélyes keretek között művészeti tehetségükről, tudásukról, a mecénás főúr kultúraszeretetének, támogató elkötelezettségének köszönhetően. Hozzátette: ez esetben is igaz, hogy a hagyomány nem a hamu őrzését, hanem a láng továbbadását jelenti, s a mai szervezőknek, támogatóknak köszönhetően „továbbra is messzire világít a helikoni tűz fénye”.

A résztvevők a Festetics-kastélytól vonultak a Helikon parkba, elől (b-j): Festetics IV. György és felesége, Habsburg Lotharingiai Kinga, Manninger Jenő, Nagy Bálint, Gyetvai Alexandra, valamint Nemes Klára képviselő

Nincs másik a világon

A rangos seregszemle fővédnöke, Festetics IV. György herceg felidézte, 34 évvel ezelőtt járt először a Helikoni Ünnepségeken, s azóta is azt érzi: egyedülálló ez az élmény, amelyhez hasonló talán nincs is másik a világon.

– Higgyék el nekem: itt nem fontos nyerni, sokkal lényegesebb, hogy közösen átéljék ezt az élményt – szólt a diákokhoz a herceg. – Sokan vagyunk Magyarországon, akiknek ez megadatott, s e hagyomány idén folytatódik.

Programok özöne

A nyitóünnepségen Festetics IV. György és Manninger Jenő – két diák, Farkas Gergő és Ifi Benedek társaságában – fellobbantotta a helikoni lángot, s ezzel megkezdődött a rangos seregszemle, amelynek programjában lesznek koncertek, hangversenyek, kiállítások, a fődíjasok gáláját pedig szombaton 15 órától a Csány-Szendrey ÁMK sportcsarnokában tartják.

A dunántúli diákok legnagyobb kulturális seregszemléjén ezúttal mintegy kétezer fiatal vesz részt

