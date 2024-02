A kétévente esedékes seregszemlén ezúttal is 9-12. évfolyamos diákok és csoportok versenyezhetnek saját iskolájuk színeiben, kategóriánként egy intézményből csak egy nevezést fogadnak a szervezők. Ez alól kivételt jelentenek a keszthelyi s hévízi középiskolák, ahonnan nincs korlátja a jelentkezők számának, de a pontversenybe csak a legjobbak eredménye számít bele.

A kulturális seregszemlének április 25-27. között ad otthont Keszthely, a nevezési határidő február 25., vasárnap 24 óra. A főszervező ezúttal is a Balaton Kongresszusi Központ, karöltve az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvánnyal.

Gróf Festetics György 1817-ben szervezte meg első alkalommal a keszthelyi Helikoni Ünnepségeket a helybéli gimnázium, a Georgikon és a zeneiskola tanulóinak, valamint a kor jeles, dunántúli íróinak, költőinek részvételével. Az ünnepségek Festetics halálával, 1819-ben megszakadtak, felújításukra a 20. század első felében tettek először kísérletet. A rendezvény csak 1958-ban, három keszthelyi lokálpatrióta kezdeményezésére került ismételten megrendezésre már iskolai vetélkedőként. A 90-es évekig tartó időszakban a rendezvény többször is átalakult, majd a rendszerváltást követően a rendezés joga visszakerült a városhoz. Keszthely a kilencvenes években egy alapítványt hozott létre, mely azóta is háttérintézménye, lebonyolítója a Helikoni ünnepségeknek.

A sajtótájékoztatón Manninger Jenő, Keszthely polgármestere arról beszélt: a Helikon a történelmi, Festetics-hagyományok folytatását jelenti, és az itt szerepelt hajdani diákok közül sokan jelentős művészeti pályát futottak be – ennek is köszönhetően a Balaton fővárosa továbbra is a hazai kulturális élet egyik fontos helyszíne.

Gyetvai Alexandra, az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte, idén fenntarthatósági és környezetvédelmi elveknek megfelelve rendezik a seregszemlét, amelynek már megnyílt az online regisztrációs felülete. A versenyhez ezúttal is kapcsolódnak majd koncertek, kiállítások, művészeti programok, a lángot pedig a fővédnök, Festetics György herceg gyújtja meg a rendezvény kezdetén. Ezt követően öt helyszínen, 20 kategóriában mutatkoznak majd be a Dunántúl legtehetségesebb középiskolás diákjai. A gálát ezúttal is szombaton délután rendezik, amelyen átadják a díjakat a legjobbaknak.