A Helikoni Ünnepségek hivatalos megnyitóceremóniája a kastély parkjában kezdődött, ahol Pálinkás Róbert igazgató – korabeli sajtóbeszámolók alapján – előbb felidézte a több mint kétszáz évvel ezelőtti kezdeteket, hangsúlyozva: a keszthelyiek büszkék lehetnek a két évszázados hagyományra, majd arról szólt: néhány napja hozták nyilvánosságra, hogy a fürdővárosok európai mezőnyében Keszthely az első tízben szerepel. Ehhez pedig a Festetics-örökség nagyban hozzájárult, ami „mindannyiunknak felelősséget ad, hogy megőrizzük, továbbvigyük és fejlesszük”, tette hozzá.

Siszler Katalin, az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány kuratóriumának elnöke arról beszélt, „a Festetics család olyan örökséget hagyott Keszthely városára, amelyre kétszáz év után is mindannyian büszkék vagyunk”. Mint mondta, I. Festetics György fontosnak tartotta az épített környezet, a gyönyörű kastély és az általa alapított Georgikon mellett a kultúra és a művészet támogatását is. Utóbbi jegyében kora nagy költőjével, Berzsenyi Dániellel összefogva elindította a magyar Helikont, amely inspirálóan hatott a későbbi korok művészeire is, a helikoni játékok pedig „a Dunántúl szinte egyedülálló művészeti seregszemléjévé vált”.

– A Helikonon részt venni rangot jelent a fiataloknak, hiszen neves zsűri bírálja el tudásukat. Aki egyszer megérzi a helikoni varázslatot, az mindig szívesen, nosztalgiával emlékszik vissza a fellépésre s a versenyen kívüli programokra, a város hangulatára is – fogalmazott Siszler Katalin.

Festetics György szobrának megkoszorúzása után a résztvevők – a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar taktusaira – a kastélytól a Fő téren át a Helikon parkig vonultak, ahol Manninger Jenő, a térség két évtized után búcsúzó országgyűlési képviselője kijelentette: a helikoni örökséget „visszük tovább, hiszen erre épül kulturális önazonosságunk”. Arról is beszélt, a következő években látványos fejlesztések lesznek a kastélyban, a Fenyves allén és Fenékpusztán is, de a kulturális rendezvények a legfontosabbak, amelyek megtöltik tartalommal ezeket a helyszíneket.

Nagy Bálint, Keszthely polgármestere arról is szólt: „gróf Festetics György annak idején nemcsak megálmodta, hanem meg is valósította, hogy Keszthely az egész térség kulturális központja legyen, s ezzel olyan szellemi örökséget hagyott ránk, amit feladatunk és felelősségünk, hogy ne csak megőrizzünk, továbbvigyünk, hanem gyarapítsunk is.”

– A város Festetics-örökségében a Helikoni Ünnepségek olyan esemény – folytatta a politikus –, amely kiállta az idők próbáját, hiszen az elmúlt kétszáz évben voltak háborúk és járványok is, de bebizonyosodott: a fontos és valóban értékkel bíró rendezvények túlmutatnak mindezeken. Nekünk az a feladatunk, hogy az alapítók szellemiségében folytassuk, amihez összefogásra, együttműködésre, közös munkára és előretekintésre van szükség.

Ezt követően dr. Festetics György herceg fellobbantotta a helikoni lángot, és ezzel hivatalosan is megkezdődött a mintegy húsz kategóriában tartott seregszemle, amelyre a dunántúli középiskolák legkiemelkedőbb diákjai érkeztek, akiket a versengés mellett számos program, koncert is vár a következő napokban.

A seregszemle szombaton zárul, amikor – egyebek mellett – 11 órától a komolyzenei kategóriák díjazottjainak hangversenye kezdődik a Helikon Kastélymúzeum nagy báltermében, majd 15 órától a Csány–Szendrey ÁMK sportcsarnokában átadják a fődíjakat és a Helikoni Vándorserleget, s az érdeklődők láthatják a legkiemelkedőbb produkciókat is. A zárónapon a Fő téren 17 órától előbb a Vagabond trió, majd Majsai Gábor és a Stúdió 11 swingkoncertjét élvezhetik az érdeklődők.