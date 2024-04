Elismerések a bölcsődék napja alkalmából Zalaegerszegen

Nincs szebb feladat a Földön a gyerekekről való gondoskodásnál, idézte Brunszvik Teréz szavait Prenner Zsuzsanna, a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője a bölcsődék napja alkalmából a Cseperedő Bölcsődében tartott ünnepségen. Balaicz Zoltán polgármester a rendezvényen felidézte az elmúlt esztendők gyermekintézményi fejlesztéseit, hozzátéve, szeptembertől Andráshidán új minibölcsi kezdheti meg működését. Ezt követően a városrészi önkormányzati képviselővel, dr. Káldi Dáviddal együtt elismerést adott át Varga Melinda kisgyermeknevelőnek, aki 2019 óta az Űrhajós utcai bölcsőde dolgozója. Kitüntető oklevelet kapott Császár Attila, az Űrhajós utcai intézmény karbantartója. A kollégák javaslatai alapján ismerték el Takács Angéla Beatrix a Cseperedő, Csóka Sándorné a Napsugár utcai, Dömötör Anita a Tipegő és Fehér-Horváth Szilvia az Űrhajós utcai bölcsőde dolgozója munkáját. Az ünnepség végén a résztvevők ajándékot kaptak a kisgyermekektől, majd meghallgathatták Steigervald Krisztián generációkutató előadását.

Kiváltják az elöregedett szennyvízvezetéket a zalaegerszegi Bocskai utcában

Megkezdődött a negyvenéves szennyvízcsatorna rekonstrukciója a Bocskai utcában és térségében. Az önkormányzat 2021-ben a környezeti és energiahatékonysági operatív programban nyert támogatást a város vízi-közműveinek hatékonyságnövelő fejlesztésére. A városrészben korábban út- és járdafelújítások is történtek, emlékeztetett rá Balaicz Zoltán polgármester. Most a Zalavíz Zrt. beruházásban 185 méter hosszban kezdődött el az elöregedett gerincvezeték kiváltása. Káldi Dávid, a térség önkormányzati képviselője arra hívta fel figyelmet, hogy a munkálatok érintik a Toldi utcát is, mert több ottani ingatlanról a Bocskai utcai csatorna gyűjti össze a szennyvizet. Az összesen 12 ingatlant érintő, bruttó 36,2 millió forintba kerülő csatornarekonstrukció után az utcák burkolatát nyomvonalasan állítják helyre, és mivel további, közművet érintő munkálatot terveznek, csak azt követi majd a burkolat felújítása, mégpedig az utca teljes szélességében.

Szakmai programmal egybekötött ünnepséget tartottak Nagykanizsán a bölcsődék napja alkalmából

A bölcsődék napja alkalmából Nagykanizsán, a Corvin utcai Manóvár bölcsődében rendeztek szakmai nappal egybekötött ünnepséget, ahol elismeréseket is átadtak. Az eseményen megjelent bölcsődei dolgozókat Lukács Erika, a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde vezetője köszöntötte. Beszédében elmondta: a bölcsődei hálózat 172 éves, az első fővárosi intézményben öt csoportszobában 38 kisgyermek ellátásáról gondoskodtak. Ezt követően Balogh László polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Kiemelte: sokat kell gondozni a gyermeki lelket, hogy ráleljen önmagára és képességei kibontakozzanak. Éppen ezért fontos, hogy már kicsi korban találkozzanak a gondolattal, hogy milyen nélkülözhetetlen számukra a közösség. Majd átadták az elismeréseket. Az év bölcsődei dolgozója címet Csorba Anikó gazdasági titkár vehette át. Nyugdíjba vonulása alkalmából pedig Kucsebár Józsefné és Bartoly Ferencné kapott elismerő oklevelet.

Kiállítás a gyöngyfűzők alkotásaiból Keszthelyen

A keszthelyi Gyöngyfűző szakkör alkotásaiból nyílt kiállítás a Balaton Színház emeleti folyosóján. A tárlat a Nemzeti Művelődési Intézet „A SZAKKÖR” elnevezésű programjának részeként valósult meg. Népművészek segítségével készültek a keszthelyi szakkörösök munkái. Nyakláncok, fülbevalók, kokárda és gyöngykaláris is tarkítja az öt alkotó kiállítását. Nemzeti Művelődési Intézet 2020-ban a Covid-járvány idején indította útjára a mozgalmat, ma már 18-féle szakkörből válogathatnak a csoportok, nyilatkozta Matyasovszki Margit, a NMI Zala Vármegyei igazgatója. A gyöngyfűzők ősszel szeretnék a program más művészeti ágában is kipróbálni magukat. A tárlat május 10-ig látható a Balaton Színházban. A vármegyei szakkörök közös kiállításokon is bemutatkoznak május 21-én Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Művelődési Központban.