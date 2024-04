A kiállítás tulajdonosa, Richter Aladár lapunknak elmondta, az állatok szeretete mindig is jellemző volt rá és családjára, így kerültek a birtokukba azok a különleges teknősök is, amiket a világ számos pontjáról gyűjtöttek össze.

- Artisták vagyunk, cirkuszművészek, sokféle állattal foglalkozunk a lovaktól kezdve a lámákon és zsiráfokon át az elefántokig – magyarázta. – A teknősöket a kislányom miatt kezdtünk el tartani, ő volt az, aki beléjük szeretett, s így kapott tőlünk néhány egyedet ajándékba. Idővel nekem is megtetszett, és elkezdtük bővíteni az állományt. Ismerőseink, akik látták őket, mind azt mondták, másoknak is meg kellene mutatnunk, így született meg a hobbiból a kiállítás ötlete.

Richter Aladár hozzátette: számos teknősfaj létezik a világban, a legnagyobbak a Galapagos szigetén élő óriás- vagy más néven elefántteknősök, amiket a kihalás veszélye fenyeget, még állatkertben is csak ritkán láthatóak. Nekik abból a fajból értelemszerűen nincs, de a harmadik legnagyobb méretűből, a sarkantyús teknősből több egyeddel is rendelkeznek. Van köztük 75 centiméteres, közel 47 kilogramm tömegű példány is, azt rendszeresen el is viszik kiállításra, Nagykanizsán is látható volt. A sarkantyús teknősök ráadásul szaporodnak is náluk, így a tárlaton a szaporulatot is be tudták mutatni.

- A sarkantyús teknős mellett vannak további különlegességeink is – magyarázta. – Ilyen a matamata teknős, ami egy Dél-Amerikában élő édesvízi teknős, vagy a párduc teknős, ami Afrikában él, s nevét a páncéljának mintázata alapján kapta. A teknősök többsége tőlünk messzi vidéken őshonos, nálunk a természetben csak egyetlen faj, a mocsári teknős fordul elő.