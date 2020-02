Fantasztikusan néz ki Keanu Reeves és Carrie-Anne Moss

A Mátrix valóban folytatódik, aki eddig kételkedett a filmes portálok híreiben, azoknak most már itt a szemmel látható bizonyíték, együtt forgat Keanu Reeves és Carrie-Anne Moss – írja a Híradó.

Az első képek vasárnap készültek a párosról, amint San Francisco utcáin motoroznak.

It's really happening! Keanu Reeves and Carrie-Anne Moss film together for #TheMatrix4 – check out their motorcycle scene! https://t.co/WrrvjWppXV

— JustJared.com (@JustJared) February 19, 2020