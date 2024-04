A ma a fővárosban élő és dolgozó nagykanizsai származású szépségkirálynő még mindig örömmel tekint vissza a négy évvel ezelőtti királynőválasztásra. Amint a fejére került a korona, az élete szinte egy szempillantás alatt megváltozott. Ami azóta történt vele, azért pedig mindig hálás lesz a Tündérszépek versenyének. Most pedig háziasszonyként a jelentkezési határidőig biztathatja, majd azután segítheti is jó tanácsaival a jelentkezőket.

A 2020-as Tündérszépek verseny szépségkirálynője, Tótpeti Lili (középen) mentortársaival, Köllő Babettel és Kárpáti Rebekával

– Mindig vágytam arra, hogy egy szépségverseny háziasszonya lehessek – mesélte Lili telefonon. – Ráadásul most pont a Tündérszépek 2024-es szériájába térhetek vissza és azokkal dolgozhatok együtt, akik egykor felfedeztek. Ez hatalmas élmény és persze megtiszteltetés. Műsorvezető és egyben mentor is lehetek, végigkísérve a teljes versenyt. A Tündérszépek 2024 olyan szépségverseny, ahol a jelentkező hölgyek a fontosak, az ő egyéniségükre vagyunk kíváncsiak. Jó érzés a másik oldalon lenni, s egyfajta hitelességet sugározni a lányok felé. Pontosan ismerem, milyen érzés egynek lenni a sok jelentkező közül, s "belepakolni" minden lendületet, önbizalmat és kisugárzást, hogy rám figyeljenek. Talán amiatt is, hogy versenyző voltam, sok energiát és erőt adhatok a lányoknak.

Tótpeti Lili valóban kitűnő példa arra, mekkora változást jelent a Tündérszépek cím megszerzése. Utána felgyorsult az élete, hiszen újabb szépségversenyen került fejére korona, majd világszinten bizonyította, hogy a világ 40 legszebb nőjeként tekintenek rá.

– Az elmúlt években a modellkedés mellett a műsorvezetői feladatok is megtaláltak, kisebb-nagyobb rendezvényeken láttam el ezt a feladatot – folytatta Lili. – Sőt, egy kereskedelmi televízióban az időjárás-jelentés mellett a Kultúrtipp című műsort is vezetem. A megannyi teendőn kívül az egyetem elvégzésére is koncentrálok. A családom támogatása fontos, velük is igyekszem értékes időt tölteni, közben sokat mozgok, fitten tartom magam és még egy kiskutyára is figyelek.

A Tündérszépek 2024-es szépségverseny háziasszonya szerint a 18 és 35 év közötti hölgyeknek azt tanácsolja, hogy minden körülmények között vállalják fel önmagukat és merjenek kilépni a komfortzónájukból.

– Kritikus világban élünk, sokan a tökéletességet hajszolják, pedig már nagyon régen nem menő tökéletesnek lenni – vélekedett. – A verseny nagyon jó útravalót ad, akinek tetszik a szépségipar olykor titokzatos világa, az ne gondolkozzon egy pillanatig se, vágjon bele! Olyan barátságokat építhetnek ki a nevezők a felkészülés során, amelyek segítségével elindulhatnak az úton. A Tündérszépek 2024 nemcsak élményt, hanem önbizalmat is ad a lányoknak. A teljes stáb a fotósokkal, a mentorokkal együtt rengeteg segítséget nyújt, hogy kellemes élményként tekintsenek vissza rá a lányok. Tényleg nem tudok mást ajánlani a jelentkezőknek: adják saját magukat, a természetes kisugárzás, az őszinte mosoly mellé a határozott fellépés már félsiker. Ha pedig még valamin kell csiszolni, azt a mentortársaimmal megoldjuk.

Meghosszabbítottuk a nevezési határidőt: május 12-én 23:59-ig még jelentkezhetnek a hölgyek. A verseny regionális szinten indul, majd innen jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig. A döntőbe jutott 22 hölgy közül a szakmai zsűri választja ki a Tündérszépek 2024 országos szépségverseny győztesét és udvarhölgyeit, valamint a közönségszavazás végén kiderül az is, ki lesz a Tündérszépek 2024 közönségdíjának tulajdonosa.

