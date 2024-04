A résztvevők Szabó Károly kancellártól és a tanfolyamot vezető Jakabfi Dávid cukrásztól vették át a tanúsítványukat. Előbbi emlékeztetett, a Siófoki, a Veszprémi és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum hozta létre a Balatoni gasztroakadémia elnevezésű együttműködést, amely a vendéglátás különféle területein dolgozó szakemberek számára biztosít fejlődési lehetőséget, s támogatja karrierjüket, előremenetelüket.

A továbbképzéseken a legújabb, aktuális trendek és modern konyhatechnológiák használatára alapozva, minőségi, regionális alapanyagokból készült termékeket ismerhettek meg a cukrászok, akik azt is megtanulhatták, mindezeket hogyan lehet változatosan, innovatív módon felhasználni, összegzett Vizlendvai László, a ZSZC főigazgatója.

A Balaton cukrásza elnevezésű képzéssorozatot a szakma itthon és nemzetközileg egyaránt elismert tekintélye, Jakabfi Dávid tartotta, aki a modern cukrászat egyik kiemelkedő alakja, desszertkülönlegességei megjelentek már világhírű katalógusok címlapján, köztük a párizsi Le journal du pâtissier-ben is. A szakember – a tárgyi tudás mellett – a profi szemléletet is próbálta átadni, hiszen a cél az: akik itt végeznek, olyan cukrászati termékekkel rukkoljanak elő, amelyek megjelenésükben, az alapanyagok felhasználását illetően, illetve ízvilágukat tekintve is a legmagasabb minőséget képviselik.

A képzés során zömmel gyakorlati foglalkozásokat tartottak, fókuszálva a cukrász szakma legújabb nemzetközi trendjeire, ennek révén Vozár Péterné, Keszthely alpolgármestere szerint a város és a térség a gasztroturisták érdeklődését is egyre inkább felkeltheti – a balatoni térség alapanyagait felvonultatva.