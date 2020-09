Cameron Diaz hologramként vendégeskedett Drew Barrymore műsorában

Szeptember 14-én elstartolt a The Drew Barrymore Show és a színésznő mivel mással is csaphatott volna bele a tévézésbe, minthogy összehozza a tuti triót, Charlie angyalait – írja a Just Jared alapján a hirado.hu.

Nem csak Lucy Liu fogadta el Drew meghívását, de az utóbbi időkben az anyaszerepben tündöklő Cameron Diaz is, akikkel Drew a technológia segítségével látszólag ismét egy stúdióban ült. Az csak a show közben derült ki, hogy Cameron hologramként volt jelen.

