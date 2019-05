Megvalósuló zalai zenészálmok: beszélgetés a Tales of Evening elmúlt nyolc évéről

„Amikor 2011-ben elindultunk, kitűztünk magunk elé néhány olyan célt, amely akkor még az álom kategóriába tartozott. Azóta ezeknek egy jelentős része megvalósult már.”

Vannak még terveik

Ádám Attila, a zalai zenészekből álló szimfonikus heavy metal formáció, a Tales Of Evening billentyűse s egyben dalszerző-szövegírója mondta mindezt lapunknak. Az ötfős zenekar ezekben a napokban fejezi be első önálló magyarországi turnéját, a zenésszel ennek apropóján beszélgettünk az elmúlt nyolc év tapasztalatairól.

– Hazudnék, ha azt mondanám, nem vagyok elégedett, ugyanakkor azt sem tagadom, hogy vannak még bőven terveink, elképzeléseink a jövőnket illetően – jelentette ki a Tales Of Evening vezetője. – Amikor 2011-ben létrehoztam a zenekart, mindent egy lapra tettem fel. Addigra volt már mögöttem némi zenészmúlt, az igazi áttörés azonban valami okból mindig elmaradt. Akkor azt mondtam, ha a Tales Of Eveninggel sem tudom megvalósítani az álmaimat, akkor örökre felhagyok a zenéléssel.

Szerencsére nem így alakult, s Ádám Attila szerint ebben a képességük és tudásuk mellett a csillagok szerencsés együttállása is jelentősen segítette őket. Olyan zenésztársakra talált, akikkel azonos hullámhosszon mozognak, akikkel jól megértik egymást, s akik mindig segítették átlendülni a nehézségeken. Manapság ugyanis nehéz zenészként érvényesülni, különösen akkor, ha a fővárostól távol, egy kis vidéki településről indul az ember. De szerencséjük volt abban is, hogy az általuk felvállalt irányzat, a női énekeseket felvonultató szimfonikus metal stílusa nemzetközi szinten akkor kezdett igazán kibontakozni. Bár hazánkban is voltak már követői, mégis a Tales Of Evening volt az első olyan magyar zenekar, amely ebben a műfajban komolyabb sikereket tudott felmutatni, s országos ismertségre tett szert, amit azóta is képesek folyamatosan fenntartani. Az elmúlt nyolc esztendő alatt három nagylemezük jelent meg, a legnagyobb hazai rockzenei fesztiválokon léptek fel, a heavy metal műfaj nemzetközi sztárjai előtt játszhattak budapesti klubkoncerteken, de a kisebb koncerttermeket ma már önállóan is képesek megtölteni. Mindezt úgy, hogy közben a zenélés mellett mindannyiuknak van egyéb munkája, kvázi „civil hivatása” is.

– Fontos lépés volt a zenekar számára a tavaly őszi saját budapesti koncertünk, amelyen nagyon jó nézőszámot tudtunk produkálni – folytatta a zenekarvezető. – Ide már nem azért jöttek el az emberek, mert egy külföldi sztárzenekart láthatnak, s előtte megnézhettek bennünket is, hanem kimondottan a Tales Of Evening miatt váltottak jegyet. Ezen felbuzdulva döntöttünk úgy, hogy ez év tavaszán önálló országjáró turnéra indulunk, amelynek egyes állomásain ugyancsak szép nézőszámokkal szembesülhet-

tünk. Azt gondolom, ma már valóban tényező a Tales Of Evening a hazai rockzenei színtéren.

Apró lépésekkel haladnak

Ádám Attila azt mondja, apró lépésekkel építik a zenekar karrierjét. A rockzene nem az a műfaj, amely hirtelen kitörési lehetőségeket kínál, nagy ugrásokról esetükben szó sem lehet. A nyolc év alatt azonban összeraktak egy olyan alapot, amire szerintük akár már nemzetközi szinten is lehet tovább építkezni. A cél jelenleg ez, készülőben van a Tales Of Evening első angol nyelvű nagylemeze, amelyre az eddigi három magyar nyelvű album legkedveltebb dalainak új verziói kerülnek fel. A zenekarnak az sem titkolt szándéka, hogy a jövőben ennek a korongnak a birtokában külföldi fellépési lehetőségeket is szerezzenek maguknak, ami új szintre emelné a zenekar működését.

– Jelenleg tehát az angol nyelvű album a legfontosabb, de egymás között, illetve a kiadóval is beszélgettünk már arról, hogy 2020-ban jöhetne akár a negyedik magyar nyelvű lemezünk is – sorolta tovább a Tales Of Evening alapítója. – Szeretnénk továbbá egy újabb önálló budapesti koncertet, s persze a most záruló országos turnéra is jó lenne ráerősíteni, azaz hamarosan belekezdünk a következő hazai koncertsorozat szervezésébe.

Az egyediségre törekszenek

Ádám Attila egyetért azzal, hogy a Tales Of Evening üdítő színfolt a hazai könnyűzenei palettán. A zenész szerint egyediségüket több összetevő adja, a dalszerkezetek, a különleges harmóniamenetek, a dallamokra való érzékenység, valamint a kissé misztikus, már-már mese- vagy álomszerű, rendszerint pozitív végkifejletet sugalló szövegek mellett talán az a legfontosabb, hogy mindig hitelesek és őszinték tudtak maradni. Soha nem alkalmazkodtak trendekhez, s nem is próbáltak másolni senkit. A dalszerző-szövegíró azt mondja, nem is lenne képes arra, hogy ne a saját elképzelései alapján dolgozzon.

– S van még egy óriási fegyverünk, az énekesnőnk, Dudás Ivett, akinek előadásmódja és elbűvölően bájos személyisége, vagyis egész lénye nagyon jól passzol ehhez a zenei világhoz – tette még hozzá a zenekar vezetője. – Ivett az az énekes, akire a Tales Of Evening zenei világa épül, s aki képes hitelesen képviselni azt. A hazai közönség már megerősített bennünket ebben a hitünkben, most annak kell következnie, hogy a nemzetközi színtérnek is megmutassuk, milyen a Tales Of Evening világa.