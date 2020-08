A Tales of Evening új basszusgitárosa is bemutatkozik a vadonatúj klipjükben

Az elmúlt hét végén forgatta le legújabb dalának videoklipjét a szimfonikus metalt játszó Tales Of Evening. A Csak én látom című szerzemény a 2021-ben megjelenő ötödik nagylemez előfutára lesz, s ebben a dalban mutatkozik be a csapat új basszusgitárosa, Szegedi Dávid.

A felvételek egy része a Hevesi Sándor Színházban zajlott, Gerócs Balázs vezetésével. Az ugyancsak zalai kötődésű operatőr-rendezőt jól ismerik a Tales Of Evening tagjai, annak idején vele forgatták az első videoklipjüket a Lázadás című slágerükhöz, azóta pedig számos alkalommal dolgoztak együtt.

– Balázs tisztában van a zenekar értékeivel és erényeivel, tudja jól, hogy mit képviselünk, illetve mi az, amit zenékkel mutatni szeretnénk – mondta a billentyűs hangszereken játszó Ádám Attila, a Tales Of Evening dalszerző-vezetője. – A Csak én látom című dalhoz olyan klipet készítünk, aminek van egy kis története, ugyanakkor a zenekar imidzsét is erősíti. Ezért a felvételek egy része a színpadon mutat meg bennünket, ezeket a jelenteket vettük fel a színházban, de lesznek külső felvételek is, azokon már csak az énekesnőnk, Dudás Ivett lesz látható. S ami nagyon fontos még, ebben a klipben mutatkozik be az új basszusgitárosunk, Szegedi Dávid.

A Tales Of Evening július 29-én jelentette be, hogy Németh Attila mintegy öt évnyi közös munka után elhagyja a zenekart. Ádám Attila úgy fogalmazott: nagyon sajnálják döntését, s szomorúan vették tudomásul, hogy volt zenésztársuk ennyi év után már nem látja a jövőjét a csapaton belül, de tiszteletben tartják döntését. Az új tag kiválasztását hosszas keresgélés előzte meg. Először Zalában próbálkoztak, hiszen az lett volna a legpraktikusabb megoldás, de egyetlen olyan alkalmas személyt sem találtak, akivel hosszú távon együtt tudtak volna dolgozni. Végül a gitáros Varga Krisztián javaslatára vették fel a kapcsolatot a százhalombattai Szegedi Dáviddal.

– Dávidról már az első, még telefonos beszélgetésünk során nagyon szimpatikus kép alakult ki bennem, amit aztán a személyes találkozások is megerősítettek – folytatta Ádám Attila. – Fiatal, jó fazonú, nagyon tehetséges és ambiciózus zenész. Van zenekari tapasztalata, 12-13 évesen már színpadon állt, jelenleg pedig a Kőbányai Zenei Stúdió növendéke. Ujjal penget, s nagyon ízlésesen játszik abszolút érzi azt a műfajt, ami a Tales Of Evening sajátja. Ez az új dalunkban is megmutatkozik, hiszen abban a saját témáit ő maga dolgozta ki. Amikor meg kell szólalnia a basszusgitárnak, nagyon izgalmas harmóniákat kapunk tőle, miközben a refrén alatt szépen visszahúzódik, egyáltalán nem tolakodik be a középtartományba.

A Tales Of Evening számára a 2020-as esztendő igencsak biztatóan indult, hiszen március elején első nemzetközi turnéjukon vehettek részt a szimfonikus metal műfaj egyik jól ismert képviselője, az olasz Rhapsody Of Fire társaságában. Ádám Attila azt mondja, egy hirtelen jött lehetőséget ragadtak meg, amit aztán a koronavírus járvány ugyanolyan váratlanul derékba is tört, az utolsó két állomást – egy németországi és egy svájci koncertet – le kellett mondaniuk. Ennek ellenére nagyszerű élményekkel tértek haza.

– A Rhapsody Of Fire menedzsmentjével az a Sebastian Levermann kapcsolt össze bennünket, aki az előző két albumunk masterelését végezte – folytatta Attila. – Az olaszok éppen turnétársat kerestek maguk mellé, mert az egyik előzenekaruk az utolsó pillanatban visszamondta a közös koncertezést. Mi pedig kapva kaptunk az alkalmon. Olyan gyorsan jött minden, hogy március 4-én, szerdán este állapodtunk meg a részletekről, s másnap már indultunk is Bécsbe, az első koncert helyszínére.

A Tales Of Evening tagjai akkor még nem foglalkoztak az Európa középső részén akkoriban éppen kibontakozóban lévő koronavírus járvánnyal, ők a lehetőséget látták a turnéban, amivel igyekeztek is élni. A zenekarvezető elmondása szerint csupa pozitív élménnyel tértek haza. A közönség részéről mindenütt pozitív fogadtatásban volt részük, volt, ahol a dalaikat is ismerték. Azt, hogy a zenekar jó benyomást keltett, többek közt az eladott CD-t, pólók és pulóverek száma mutatja, de az is jelzi, hogy azóta rengetegen keresték meg őket a közösségi médiafelületeken vagy emailben.

– Nekem személy szerint talán a bukaresti koncertünk a legemlékezetesebb, de Szerbia is nagyon jó volt – idézi vissza a billentyűs. – Tudjuk jól, hogy az előzenekarok sorsa egy kicsit mostoha, hiszen rájuk sosem kíváncsiak annyian, mint a főzenekarra, de bennünket minden helyszínen sokan néztek, s nagyon lelkes is volt a közönség. Egyetlen helyszínen sem kellett olyannal szembesülnünk, hogy csak lézengtek volna a teremben, amíg mi zenéltünk. A turnétársak részéről is pozitív visszajelzéseket kaptunk, mind a Symphonity, mind a Rhapsody Of Fire tagjainak szimpatikusak voltunk, ami azért is szívmelengető, mert az olaszok billentyűse, Alex Starapoli a szimfonikus power metal műfajának egyik megteremtője. A turné során rengeteg élményre és hasznos tapasztalatra tettünk szert. Először voltunk külföldön, illetve először utaztunk turnébuszban, aminek a fekhelye rendkívül szűkös, fel sem tudsz ülni az ágyadban. Az viszont óriási élmény, hogy este Bécsben fekszel le aludni, majd másnap már valahol Magyarország középső részén ébredsz.

Attila azt is elmondta, a turné közben döbbentek rá, hogy milyen profi társasággal dolgozhattak együtt. Az olaszok a vírushelyzet miatt folyamatosan kapcsolatban álltak, naponta többször is egyeztettek a menedzsmentjükkel és az adott országok olasz konzulátusaival. Nagyon odafigyeltek arra, nehogy valamelyikük megfertőződjön, Volt olyan helyszín, ahol még azt megtiltották nekik, hogy a koncertjük után kimenjenek a közönség soraiba beszélgetni, fotózkodni, amikor pedig annyira eldurvult a helyzet, azonnal félbeszakították a turnét.

– Az utolsó koncertünket Zágrábban adtuk, azóta nem is léptünk fel – mondta a Tales Of Evening vezetője. – A karanténidőszakot oly’ módon próbáltuk meg hasznosítani, hogy belekezdtünk a soron következő nagylemezünk munkáiba. Eddig 14 dalvázlat készült el, s öt dalnak mer szövege is van. Más módszerekkel dolgoztunk, több időnk volt, ezúttal jobban rá tudtunk készülni a dalszerzésre. Ezzel szeretnénk elkerülni azt a hibát, hogy túlságosan hasonló hangulatú dalokkal rakjuk tele a lemezt. Az új album zeneileg változatosabb, sokszínűbb lesz. Arra törekedtünk, hogy minden dal mind zenéjét, mind szövegét tekintve egy-egy önálló téma legyen, s ennek köszönhetően markáns dalok laza fűzérét adja majd az új nagylemez. Abban is változtattunk, hogy ezúttal Ivett találja ki először az énekdallamokat, s én csak azt követően írom meg, igazítom hozzájuk a szövegeket. Ezáltal az én munkám lett több, viszont a végeredmény sokkal zeneibb, illetve elkerültük azokat a nyelvtörőket, amikkel Ivettnek bizony néha alaposan meg kellett küzdenie. A lemez megjelenése jövőre várható, hiszen akkor lesz tíz éves a Tales Of Evening. Azt gondolom, tíz év, öt nagylemez, ez jó apropó lesz arra, hogy még nagyobb erőbedobással tegyük oda magunkat a színpadon.