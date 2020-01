ZTE KK-nak a Szolnok elleni találkozó következik

Győztes mérkőzéssel mutatkozott be múlt vasárnap a Zalakerámia-ZTE KK kispadján Ante Nazor vezetőedző, ám a férfi kosárlabda NB I A-csoportjában pénteken még komolyabb kihívás előtt áll az egerszegi együttes: ma 18 órától a szolnoki Olajbányász vendége a Tiszaligeti Sportcsarnokban.

Természetesen a múlt vasárnapi, Sopron elleni győzelem (82-78) sem volt sétagalopp, de a Szolnok azért nagyobb falatnak tűnik. Az újabb fellépés előtt előbb arról kérdeztük Ante Nazort, hogy milyen konklúziója van a legutóbbi találkozójuknak.

– Az első negyedben nagyon jó ritmusban és jó hatékonysággal játszottunk – mondta a horvát szakvezető. – Azt gondolom, hogy megmutattuk, mire vagyunk képesek. A negyedik negyedből viszont tanulni kell, akkor azt gondolom, hogy nem voltunk annyira dinamikusak. A végkövetkeztetés: negyven percig kell koncentrálni és ritmusban játszani. Ugyanígy azt szeretném, hogy még több játékos lépjen be a rotációnkba, hiszen hosszú még a bajnoki szezon – mondta.

Következik a Szolnok elleni találkozó. A Tisza-partiak két győzelemmel többet könyveltek el eddig el, mint a ZTE KK, náluk is edzőváltás történt, de annyi előnyük van most a zalaiakkal szemben, hogy Gasper Potocnik már hetek óta együtt készül a csapattal. Ante Nazort szinte nem is kellett kérdezni a Szolnokról, hiszen ő is tudja, hogy erős ellenfél következik.

– Nagyon erős csapat a Szolnok, rendelkezik tíz olyan játékossal, akik nagyon nagy minőséget képviselnek minden poszton. Készen állunk felvenni velük a harcot, szükség lesz az önbizalomra és arra is, hogy higgyünk magunkban. Ez nagyon fontos, és ki kell használnunk azokat az erényeket, melyekkel rendelkezünk.

Megkérdeztük azt is, hogy lát-e esélyt a meglepetésre, Ante Nazor azonnal rávágta, hogy igen, hiszen képesnek tartja csapatát arra, hogy nyerjen Szolnokon is. A szakvezető elmondta: noha kisebb sérülések zavarták a heti munkát, de emiatt senkinek nem kell kihagynia a találkozót.