ZTE FC: kudarccal felérő vereség az újonctól

Két vereséget követően vasárnap kora délután a ZTE FC labdarúgó csapata az NB I. újoncát, a Budafoki MTE-t fogadta a 8. forduló keretében azzal a céllal, hogy javít mérlegén. A vendégek két győzelemmel a tarsolyukban érkeztek, és hárommal távoztak, ugyanis legyőzték gyengén futballozó ZTE FC-t.

ZTE FC – Budafoki MTE 1-3 (1-2)

Zalaegerszeg, 1896 néző. Jv.: Erdős (Szalai, Márkus).

ZTE FC: Demjén – Szalai, Lesjak, Bobál D., Gergényi – Kovács B. (Babati, 54.), Sankovic, Bedi – Szánthó (Kun, 75.), Dragóner (Zimonyi, 54.), Vass (Tajti, 67.). Vezetőedző: Boér Gábor.

Budafok: Póser – Margitics (Huszti, 58.), Vaszicsku (Soltész, 54,), Nikolic, Medgyes – Micsinai, Oláh – Ihrig-Farkas (Skribek, 73.), Kulcsár (Zsóry, 73.), Szabó – Kovács D. Vezetőedző: Csizmadia Csaba.

Gólszerzők: Szalai (10.), illetve Kovács D. (11.), Kulcsár K. (21.), Skribek (76.).

Sárga lap: Kovács B. (35.), Gergényi (45.), Lesjak (88.).

Történelminek is nevezhető mérkőzést jelentett a vasárnapi, hiszen a Budafok és a ZTE FC még soha nem találkozott bajnoki mérkőzésen az élvonalban. A vendégek szakvezetője, Csizmadia Csaba most egy olyan csapatot küldhetett pályára, amelynek nem volt veszítenivalója, ugyanakkor a Boér Gábor vezette ZTE FC-nek hazai pályán gyakorlatilag kötelezőnek tűnt a három pont begyűjtése.

Azzal együtt is, hogy mindez nem tűnt egyszerű feladatnak, ráadásul Könyves Norbertet még csak a cserék között sem találtuk…

A ZTE FC válogatott támadójáról azt az információt kaptuk, hogy a szombati edzésen szenvedett sérülést. Vele vagy nélküle is a győzelem volt a cél és a ZTE FC úgy is kezdett, hogy nem sok teret hagy majd az ellenfélnek. Beszorította a Budafokot és az 5. percben Bobál D. fejesét a gólvonalon blokkolta a vendégek kapusa. A gólra nem is kellett sokat várni, és gyorsan kettőt is láthattak a nézők. A 10. percben Vass jobb oldali szabadrúgása után Bobál labdáját még blokkolták, de ott termett Szalai, aki 6 méterről a kapuba lőtt, 1-0. Nagy volt az öröm, hiszen a Békéscsabáról érkezett védőnek ez volt az első élvonalbeli találata. A ZTE FC pedig úgy tűnt, hogy a kelleténél tovább ünnepel, hiszen a 11. percben jött a válasz. Vaszicsku előrevágott labdája után úgy tűnt, hogy a ZTE szerzi meg a labdát, de szellősen védekeztek a hazaiak, így Medgyes bal oldali beadása teljesen tisztán találta Kovácsot, aki 10 méterről egyből, belsővel a hosszú sarokba helyezett, 1-1. Azt már elhihette a vendégcsapat, hogy képes gólt lőni a ZTE-stadionban, és nem is fogta vissza magát. Bátran kontrázott, és a 21. percben már vezetett. Kellett ehhez az, hogy szabadrúgáshoz jusson, bár előbb Ihrig-Farkas esésénél a játékvezető továbbot intett, ám asszisztense némi fáziskéséssel jelzett. A hazai tizenhatos jobb sarka közeléből, 19 méterre letett labda mögé Kulcsár Kornél állt, aki jobbal, mesterien csavart a bal felső sarokba, 1-2. Az egerszegiek önbizalmát érezhetően visszavetette ez a találat, ezzel ellentétben a Budafok egyre felszabadultabb lett és azt lehetett érezni a játékán, hogy bármikor hibára tudja kényszeríteni a zalaiakat. A Szánthó, Dragóner, Vass trió nem igazán tudott zavart kelteni a vendégek védősorában, idővel Bedi próbált besegíteni a támadásokba, de nem igazán akadtak társai…. Sem az eredmény, sem pedig a játék nem festett túl jól a ZTE szempontjából, sőt, a Budafoknak a félidő utolsó támadásánál nem több, mint tíz centi hiányzott a harmadik góljához. A közönség reakciója mindennél beszédesebb volt: először fütyült a szezon során…

A második félidőt változatlan összeállításban kezdte a házigazda, és a 47. percben Vass rövid sarokba tartó lövését ütötte ki a vendégkapus. Nem sokkal később Dragóner és Vass veszélyeztetett, de eredménytelenül,. A ZTE FC viszont kezdte felpörgetni a saját játékát is, ezek a helyzetek is ebből következtek, de elkerülhetetlennek tűnt hazai oldalon a frissítés. Érkezett Babati és Zimonyi a pályára. az egerszegiek veszélyesebben is kezdtek el futballozni, de nem eléggé ahhoz, hogy egyenlítsenek. A mezőnyfölény és a nyomás megvolt, de igazán nagy helyzetről nem lehetett beszámolni. A hazaiaknál Tajti Mátyás is beállt, aki először lépett pályára tétmeccsen nyári érkezése óta. A 70. percben fellazult a vendégek védelme, Zimonyi Szánthót játszotta meg, de utóbbi futtából kissé balról, fölé lőtt. Frissítettek a budafokaiak is, és az idő már mindenképpen nekik dolgozott, na meg az, hogy hogy a 76. percben teljesen kinyílt a ZTE. Labdavesztés után az előtte beállt Skribek indult meg a ZTE térfelének közepéről, teljesen egyedül…

Gyakorlatilag ugyanígy érkezett meg a kapus elé, vagyis teljesen tisztán, s noha Demjénben először még elakadt a labda, de másodjára nem hibázott a budafoki fiú, 1-3. Itt már érezni lehetett, hogy megpecsételődött a ZTE FC sorsa, hiszen bár mentek előre játékosai, de az a bizonyos eltökéltség már nem érződött. Ebben az összetételében pedig úgy tűnt, esélye sincs gólt lőni. A Budafok azt játszotta, amit szeret és tud, veszélyesen megkontrázta a zalaiakat. Persze senki ne gondolja, hogy nem szolgált rá a vendégcsapat a három pontra. Sőt. Teljesen megérdemelten győzött, hiszen vesztett állásból fordított, gólokat lőtt, kihasználta ZTE hibáit.

Nem is kell ennél több a sikerhez!