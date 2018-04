ZTE FC: Értékes a pont, a kiállítás „elkerülhetetlen” volt

Ponttal tért haza Nyíregyházáról a ZTE FC NB II-es labdarúgócsapata. A vasárnapi találkozó után Artner Tamás vezetőedző úgy értékeli, hogy értékes pontot szereztek, de továbbra is hadilábon állnak a gólszerzéssel...

A gól nélküli döntetlennel zárult Nyíregyháza-ZTE FC találkozó a két csapat szempontjából is felemásra sikeredett. A mérkőzés első felében az egerszegiek jártak közelebb a gólhoz, majd aztán a házigazda állt a győzelem kapujában.

– Mindenképpen örülni kell az eredménynek, ráadásul a tavasz egyik legösszeszedettebb játékát nyújtottuk – értékelte csapata teljesítményét hétfői megkeresésünkre Artner Tamás, a ZTE FC vezetőedzője. – Sajnos a kapu előtti határozatlanságunk továbbra is fennáll, hiába alakítottunk ki helyzeteket, megint nem sikerült gólt lőnünk.

A vasárnapi mérkőzés 76. percétől emberhátrányban játszott a ZTE FC, ugyanis Devecseri Szilárdot a második sárga lapja után a játékvezető kiállította. Ezt követően erősödött a Nyíregyháza nyomása, s akár dönthetett is volna.

– A kiállításig benne volt a játékban, hogy akár nyerhetünk is, utána már tényleg az lehetett a cél, hogy ponttal térjünk haza – ismerte el a szakvezető. – Devecseri mindkétszer olyan, taktikai szempontból elkerülhetetlen szabálytalanságot követett el, amiért jogos volt a lappal történő figyelmeztetés.

A ZTE FC védőjére eltiltás vár, így biztosan nem lép pályára szerdán, a Cegléd elleni idegenbeli találkozón, az NB II-ben ugyanis holnap pótolják a korábban elmaradt fordulót. A ZTE FC továbbra is a kiesés elkerüléséért küzd és fontos időszak elé néz. Vetélytársai a hét végi fordulóban szintén ponttal (vagy pontokkal) gazdagodtak, az egerszegiek ezért is maradtak a 18. helyen. Mostantól viszont sorsdöntő időszak, nagyjából két hét következik, amikor sok minden eldőlhet. A szerdai Cegléd elleni mérkőzés után vasárnap idehaza a szintén „veszélyeztetett” Dorog érkezik a ZTE-stadionba, majd május 2-án egy újabb szerdai találkozó következik Soroksáron. Azt a hetet a kék-fehérek idehaza zárják, a Kazincbarcika elleni játékkal, s az is eldőlt, hogy a május 6-i találkozót a televízió közvetíti. Még egy mérkőzésen kerül képernyőre a ZTE FC: május 20-án, az MTK elleni hazai összecsapás is ilyen lesz.