Újra triatlon a Gébárti-tónál

Vasárnap triatlonosokkal népesül be a Gébárti-tó környéke, különösen a déli oldal, ahol a Decathlon Zalatriatlon Sprint 2020 E.ON Utánpótlás Ranglistaverseny és Sprint Amatőr-kupa elnevezésű viadalt bonyolítja le a Decathlon–Zalaegerszegi Triatlon Klub. Az országos szervezésű eseményre nagyon sok indulót várnak, már csak amiatt is, mert az idén az egerszegi lesz az idei első sportági nagy tömegsportrendezvény.

A koronavírus-járvány miatti korlátozások enyhítése után az elmúlt hétvégén Balassagyarmaton zajlott a Palóc Triatlon, most pedig Zalaegerszeg felé veszik az irányt a triatlonosok. A hazai szövetség (az E.ON támogatásával) az idén öt korosztályos ranglistaversennyel és az országos bajnoksággal igyekszik hozzájárulni a sportág és a fiatal versenyzők fejlődéséhez. A Zalaegerszegen induló széria gyermek (2007–2008-as születésűek), serdülő (2005–2006), ifjúsági (2003–2004) és junior (2000–2001) versenyzőknek kínál nívós megméretési lehetőséget.

A zalaegerszegi Gébárti-tó déli oldalán lesz a depó, ami csak részben újdonság, hiszen a jó húsz évvel ezelőtti egerszegi triatlonversenyeken szintén itt állt a versenyközpont, és csak később települtek át a tó kemping felőli oldalára.

A Zalaegerszegi Triatlon Klub nemcsak a fiataloknak, de a sprint amatőr kupa indulóinak is versenyzési lehetőséget nyújt. Az utánpótlás ranglistaversenyen a különböző korosztályok képviselői más-más távokon indulnak, az ifjúsági, junior, felnőtt és szenior korcsoportok képviselői pedig a klasszikus sprinttávon (750 m úszás, 20 km kerékpár, 5 km futás) mérik össze erejüket.

Külön érdekesség, hogy a sprinttávon a hazai legjobbak közül is rajthoz állnak, így például nevezett az a Bicsák Bence is, aki bár jelenleg a PSN Pécs versenyzője, ám zalaegerszegi, és a Zalatriatlon tagjaként érte el első sikereit. A 25 éves triatlonista tokiói kvótát szerzett, junior vb-bronzzal büszkélkedhet, és tavaly májusban első magyarként lett bronzérmes a Japánban megrendezett világbajnokságon. Jelenleg az ITU-világranglista 10. helyezettje.

Az egerszegi viadal vasárnap 10 órakor kezdődik, és a verseny miatt közlekedési korlátozások is életbe lépnek a környéken. A szervezők tájékoztatása szerint 10 és 13.15 óra között három idősávban, illetve 14.20 és 16 óra között teljes útzár lesz az alábbi szakaszokon: Zalaegerszeg, Gébárti út, Ilosvai út, Ságodi elkerülő út, Fuvar utca. A Ságodba és az Aquacitybe igyekvőknek rendőri irányítás mellett a ságodi csomópontban lehetséges az átjutás, illetve a Ságodi út északi részén folyamatosan biztosított marad.