Újabb másfél évig Trió Egerszeg-ZTC néven a tájfutók

Újabb másfél évre névhasználói megállapodást kötött a Trió Egerszeg Kft. és a Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club, ám az eseményhez kapcsolódó szerdai sajtótájékoztatón más bejelentések is történtek.

A 2013 óta Trió Egerszeg-ZTC néven működő klub a Dísz­pinty Gasztro Bárba hívta a sajtó képviselőit, ahol elsőként Simon Zoltán, a Trió Egerszeg Kft. ügyvezetője köszöntötte a megjelenteket. Elhangzott: együttműködésük a ZTC-vel az évek során csak erősödik, ezért is kötöttek most újabb megállapodást. A cégvezető kiemelte: számukra nagyon szimpatikus, hogy a klubban sok a fiatal, és a cég, valamint a ZTC mentalitása megegyezik, ezért is gyümölcsöző a kapcsolatuk. A sport a Trió Egerszeg életében egyébként nem csak a tájfutókra korlátozódik, hiszen a teremfutball csapatuk a tavalyi évben nagy tornákat nyert meg.

Fehér Ferenc, a ZTC elnöke azzal kezdte mondandóját, hogy a sajtótájékoztatóra meghívott versenyzőik számára ez a gesztus egyfajta jutalom, hiszen a legeredményesebbek lehetnek jelen a szerződéskötésnél. Megemlítette még: örül, hogy a klub legeredményesebb versenyzője, a junior vb-n egykor második helyezett Sárecz Lajos visszaköltözött Egerszegre, és bár már nem versenyzőként, de ismét szerepet vállalhat a munkájukban. A névadóval való együttműködés szerinte is példaértékű. Továbbá bejelentette: pénteken a Parkerdőben átadják azt a MOBO (mobil orienteering) pályát, melyből az országban tíz létesült. A névből kikövetkeztethető: egy mobiltelefonos applikáció segítségével itt bárki kipróbálhatja a tájfutást. Elhangzott még: 2020-ban a klub országos bajnokságot szervez, melynek része lesz a belváros is.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere gratulált a cég és a klub eredményeihez, hiszen mindkettő sikeres a maga területén. A lokálpatriotizmust is kiemelte, hogy egy helyi vállalkozás így is segíti a közösség munkáját, a ZTC-nek pedig azt köszönte meg, hogy ennyi fiatalnak nyújt sportolási lehetőséget a városban. Elmondta azt is: a ZTC-t is felkérték segíteni, hogy az Alsóerdőn kialakítandó szabad­időpark minél inkább a megfeleljen a mozgást szeretők igényeinek.

