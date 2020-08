Szűcs Valdó vírusmentes szezonra vágyik

Amerikából való hazatérése után a Budapest Open megnyerésével nyitotta a szabadtéri atlétikai szezont 110 gáton Szűcs Valdó. A Zalaszám-ZAC kiválósága a hétvégi országos bajnokságon ismét összecsap a világbajnoki bronzérmes Baji Balázzsal.

Szűcs Valdó elmondása szerint edzői is úgy látják: „nagyon rendben van” a 13,63 másodperces eredmény, amellyel múlt szombaton győzött. „Még sosem kezdtem ilyen jól a szabadtéri szezont, így tényleg nincs miért búslakodnom” – tette hozzá.

– Miközben igen zaklatott felkészülésen vagyok túl – folytatta a gátas. – A fedett pályás szezonban szuper formában voltam, az európai ranglistán 4., a világon 8. időm volt. Nagyon vártam a világbajnokságot, de közbeszólt a járvány, olyannyira, hogy New Yorkban minden pályát és konditermet bezártak. Szerencsére a központtól 50 kilométerre élünk, így legalább parkokban mozoghattam, a kölcsönkért gátakat itt állítottam fel… Júniustól tudtam újra normálisan edzeni, de nem ért pótolhatatlan veszteség: az erőnlétem nem esett vissza, technikailag pedig még fejlődtem is. Az ob-ra pedig remélhetőleg sebességben és frissességben is tudok előre lépni.

Valdó azt mondja: ha az ob-n 13.50 alatti idővel megvédi elsőségét, elégedett lesz, de így érezne egy második hely után is, melyhez azonban 13,20-as idő társul. A csúcsformát pedig az augusztus 19-ei Gyulai Memorialon szeretné elérni, ezen a versenyen ugyanis eddig még nem jött ki neki igazán a lépés.

– Még nem tudom, meddig maradok Magyarországon, ez elsősorban attól függ, hogy milyen versenyzési lehetőségeket találok – mondta a közeljövő terveiről. – Ha nem lesznek megfelelő viadalok, jó lenne minél előbb visszamenni Amerikába, ám ez nehézkesnek tűnik, hiszen egyelőre beutazási tilalom van. Dolgozom azonban az ügyön. Szép kerek felkészülésre vágyom, illetve vírus- és sérülésmentes új szezonra, amely igencsak mozgalmas lesz: fedett pályás Európa-bajnokságot és vb-t, valamint olimpiát is rendeznek…