Szemtől szemben: Babati Benjamin és Szappanos Péter

Négy évig csapattársak voltak, szombaton viszont ellenfélként találkoznak a labdarúgó NB I-ben. Szemtől szemben Babati Benjamin a ZTE FC csapatkapitánya, és Szappanos Péter, a Mezőkövesd kapusa.

Szappanos Péter 2014 és 2018 között védte a ZTE FC kapuját, Babati Benjamin pedig az ellenfelek kapuját ostromolta, aki továbbra is a ZTE FC meghatározó játékosa, csapatkapitánya és nem mellesleg az NB II-es bajnoki évben az egerszegiek házi gólkirálya.

Szombaton (19.30) Mezőkövesden a labdarúgó NB I nyitányán Babati Benjamin volt csapattársa kapuját rohamozhatja, s mindkét labdarúgót megkérdeztük arról: „készül-e” a másikból?

-Minden rendben, megvan már a versenydrukk? – tettük fel a kérdést elsőként Babati Benjaminnak.

-Hogyne, van bennem drukk is a bemutatkozás miatt, hiszen most az NB I-ben kezdjük a szezont – válaszolta a ZTE FC csapatkapitánya. – A sérülésem szerencsére már rendbe jött, le is kopogom, ezzel talán már nem lesz gond.

-Készül volt csapattársa, Szappanos Péter ellen?

-Egy biztos, nem kap kegyelmet tőlem, ha úgy adódik a helyzet… Néhány zrikával már üzentem neki. Amúgy nagyon jó viszonyban voltunk, és ez most sem változott, hogy tavaly nyáron Mezőkövesdre igazolt. Egyébként egerszegi a barátnője, úgyhogy sokszor találkoztunk itthon is.

-Árulja el, ismeri Szappanos gyengéit is?

-Van neki, tudom mik ezek, csakhogy az a baj, hogy ő is tudja az enyéimet…, meg azt, hogy mi járhat a fejemben. De van még két nap, valami ajándékot azért kitalálok neki.



-Milyen a hangulat a csapatnál, mire készülnek?

-Ugyanolyan jó a hangulat, mint volt a tavalyi évben, ez nem változott. Mire készülünk? Egyértelműen a győzelemre, de persze tudjuk, hogy egyik meccs sem lesz könnyű az élvonalban, de máshogy nem lehet nekimenni egyiknek sem, csak úgy, hogy megpróbálunk nyerni. Nem könnyű a sorsolás sem, hiszen az első négy meccsből hármat idegenben játszunk.

S akkor nézzük a másik oldalt, Szappanos Pétert. A hálóőr nem titkolja, nem múlt el számára nyomtalanul az a négy év, amit Egerszegen töltött.

-Képzelte volna, hogy ilyen formában találkozik újra volt együttesével? – kérdeztük „Szapit”, azaz Szappanos Pétert, ahogy ZTE-drukkerek is szólították, szólítják.

-A négy év alatt, amíg Egerszegen védtem mindig téma volt az NB I, három éve éppen a Mezőkövesddel futottunk versenyt a feljutásért, de aztán ők értek révbe – válaszolta a remek kapus. – Aztán én Kövesdre kerültem, a ZTE FC pedig idén végre méltó helyére került, vagyis az NB I-be, aminek nagyon örülök. Nagyon jól éreztem magam Zalaegerszegen, s az sem titok, hogy a kedvesem odavalósi. Sok időt töltök a zalai megyeszékhelyen, mondhatom, hogy a második otthonom.

-Találkozik majd a pályán Babati Benjaminnal? Tőle is kérdeztük: ismeri a gyengéit, illetve az erényeit?

-Van neki, mindkettő. Az biztos, hogy nem szereti ha faragják, ha megrugdossák. Ha viszont teret engednek neki, akkor bármire képes. Ha találkozunk a pályán, akkor az azt jelenti majd, hogy mindketten játszunk és ez jó. Márpedig ebben az esetben szerintem mindenképpen össze is találkozunk, mert Baba oda szokott kerülni a kapu elé. Azonban, ha már így lesz, remélem, én kerülök ki győztesen ebből a csatából.

-Mire számít a rajton? Egy újonc esetében talán nem kellene megkérdezni, de mégis: tartanak a ZTE-től?

-Először is, győzelmet várok és a csapat is. Fontos lenne, hogy minél hamarabb jó pozícióba kerüljünk. Legutóbb hatodikak voltunk, a cél most is hasonló, vagy egy kicsit még jobb helyezés, ezért az első pár meccs eredménye fontos. Azt nem mondom, hogy tartunk a ZTE-től, viszont aki az NB I-ben szerepel, az a csapat nem lehet gyenge. Egy normál NB I-es találkozóra készülünk. Nem vehetünk senkit sem félvállról, a ZTE FC-t sem.