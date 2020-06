Radó András büntetőjével győzött a ZTE FC Kisvárdán!

A labdarúgó NB I OTP Bank Liga 30. fordulója kezdődött meg kedden, melynek nyitómérkőzését a ZTE FC vívta Kisvárdán, ami megint egy kiesési rangadónak számított, hiszen az alsóházban annyira szoros az állás, hogy ez „címke” bőven ráillett erre a találkozóra is.

Kisvárda Master Goods–ZTE FC 0-1 (0-0)

Kisvárda, 815 néző. Jv.: Iványi (Vígh-Tarsonyi, Márkus).

Kisvárda: Dombó – Melnyik, Ene, Rubus, Protic (Baranyai, 76.) – Lucas, Karaszjuk – Sassa (Jelena, 65.), Cukalasz (Tischler, 76.), Kovácsréti (Hej, 86.) – Viana. Vezetőedző: Bódog Tamás.

ZTE FC: Demjén – Bolla, Szépe, Bobál D., Bedi, Tamás K. – Babati (Bobál G., 64.), Kocsis (Barczi, 46.), Katelaris (Mitrovic, 46.), Radó – McWoods (Bőle, 46.). Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerző: Radó (82. – 11-esből).

Sárga lap: Viana (46.), Ene (49.), Karaszjuk (72.), illetve Katelaris (17.).

„Idegenbeli” felállást választott a ZTE FC, ugyanis Márton Gábor vezetőedző ezúttal is öt helyen változtatott a legutóbbi kezdőcsapatához képest. Zoran Lesjak, és Matija Katanec eleve nem utazhatott el Kisvárdára, hiszen mindketten sérültek, ám csak a kispadon kapott helyet Nikola Mitrovic, Bőle Lukács, Barczi Dávid és az a Bobál Gergely, aki a szombati, Paks elleni találkozó tényleg bombaformában futballozott. Két gólt lőtt, de csak amiatt nem lett meg a mesterhármasa, mert a fejesébe beleért a paksiak játékosa, ami miatt ezt öngólnak könyvelték el. A szombati 3-3-as döntetlen után egerszegi oldalon egyértelműen az volt a szándék, hogy a hiányzó két pontot visszahozzák, bár, ez nem tűnt egyszerűnek… A Kisvárda az FTC ellen gyakorlatilag pihentette a kezdőcsapatát, Bódog Tamás így egy frissebb csapatot küldhetett pályára, amely azonnal beszorította a zalaiakat.

A ZTE FC tulajdonképpen öt védővel kezdett, hiszen Bedi Bence az egyik belső védőnek számított, a két szélen Bolla, illetve Tamás Krisztián helyezkedett. Elöl Eric McWoods volt az, akit elvileg meg lehetett volna játszani, de nem igazán jutott el hozzá a labda és a gólkirályjelölt Radó Andráshoz sem sok, aki a bal oldalról próbálta segíteni a zalai támadásokat. A Kisvárda fölényben játszott, ezt nem lehetett megkérdőjelezni és látszott, hogy minél előbb szeretne gólt lőni. Elvileg neki kellett jobban igyekeznie, hiszen a Kisvárda egy ponttal a ZTE FC mögött helyezkedett a tabellán, de ugyanez az egerszegiekre is igaz volt. A ZTE FC nem jutott el érdemi kontrákig, csak az első félidő közepén tudta a korábbiaknál egy kicsivel többet megtartani a labdát. A pályán nem sok minden történt, aztán a 41. percben Babati jobb oldali szabadrúgása után McWoods fejelhetett az ötös bal sarkától, de ziccerből mellé célzott..

Ahogy várható volt, a ZTE lépett előbb, hiszen a szünetben hármat is cserélt Márton Gábor. Érkezett a pályára Bőle Lukács, Nikola Mitrovic és Barczi Dávid, ami egyértelmű szándékot mutatott. A ZTE FC csapata egyértelműen támadóbb lett és szerkezeti váltás is történt ennek érdekében, de ez eleve várható volt. Aztán érkezett a pályára Bobál Gergely is, ami tovább erősítette az egerszegi támadójátékot. Mindenképpen mozgalmasabb lett a játék, a 66. percben Radó lőhetett a 11-es ponttól, de Ene fejjel mentett, majd két perc múlva Kovácsréti kapott a másik oldalon jó labdát, azonban nyolc méterről a bal sarok mellé helyezett. A hajrához érkezve Mitrovic-ot kellett ápolni, de visszatérhetett a pályára, aztán Kovácsréti beadása tréfálta meg majdnem Demjént, de a ZTE hálóőre ujjheggyel, a jobb felső sarokból kotorta ki a labdát… A 82. percben Radó futott el a bal oldalon, Radóval szemben pedig egy csel után Dombó kapus szabálytalankodott vele. A megítélt büntetőt Radó a kapu bal oldalába lőtte, 0-1. Ez a gól döntött és a ZTE FC ezzel a sikerrel lehet, hogy kulcsfontosságú győzelmet ért el.