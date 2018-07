Nehezen viseli a mezőny a versenyek kötöttségeit

A kiskanizsai reptéren rendezték meg az ultrakönnyű repülők nemzeti bajnokságát, mely a közelgő augusztusi világbajnokság főpróbája is volt.

A magyar bajnokság mezőnyének létszáma ugyan talán kissé elmaradt a korábbiaktól, de ez nem zavarhatta a szervezőket abban, hogy maximálisan kitegyenek magukért. A feladatok létszámtól függetlenül ugyanolyan tudást és ügyességet próbára tevők voltak, mint ahogy azt a korábbiakban megszokhatták a mezőny tagjai.

– Hogy is fogalmazzam meg? El kell ismerni, a könnyű repülősök idén mintha nem akartak volna repülni, igaz, többeknek is úgy alakult a nyaruk, hogy most nem tudtak eljönni a versenyre – mondta a versenyigazgató, Ferincz Vince. – Úgy tűnik, az ultrakönnyű repülők amúgy igen jó közösségében a hobbivonulat veszi át a főszerepet, mivel sok érintett úgy gondolja: a versenyfeladatokhoz kapcsolódó kötöttségek már nem az ő világuk… Persze, bízunk abban, hogy ez változni fog és igyekszünk is tenni ezért.

Amiért pedig most is gőz­erővel dolgoznak a kiskanizsai reptéren, az az ultrakönnyű repülők világbajnoksága, hiszen augusztus elején – a tavalyi Eb után – ismét felpezsdül az élet a kiskanizsai kertek szomszédságában.

– Számomra ez már annyira nem újdonság, hiszen múlt ősz óta ezen agyalok – folytatta a repülős elöljáró. – A vb nyitányára nyugodtan rászámolhatunk még jó néhány napot, hiszen sok csapat már korábban megérkezik, felmérni a helyi körülményeket, földön és levegőben. Minden bizonnyal az elsők között érkezhetnek meg a spanyolok, litvánok, míg azok, akik a tavalyi kontinensviadalon itt voltak és valamennyire már ismerik a viszonyokat, lehet, hogy csak a rajt előtt közvetlenül futnak be. Ugyanakkor a szlovénok például megtehetik akár azt is, hogy reggel iderepülnek, majd este haza, és ez akár minden napjukba belefér, mivel nekik nincs is olyan messze a világbajnoki helyszín.

Ahogy már a vb nyitánya sincs túlzottan messze…

Ultrakönnyű repülők nemzeti bajnoksága, eredmények. Kétüléses motoros sárkányok: 1. Kopa László–Kun Zoltán (ASE Budapest), 2. Hegedüs Károly–Csapó Tünde (Keszthelyi REE), 3. Waller Attila–Pataki Bernadett (Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület). Együléses motoros sárkányok: 1. Thuróczy Endre (Dunaújvárosi RK), 2. Gémesi Zsolt (ASE), 3. Kujundzic Róbert (ASE). Merevszárnyúak: 1. Kurucz Attila–Dolhai Krisztián (NSE-Balatonfőkajár).