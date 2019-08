Nagy György az elöltöltős Eb-n két érmet is szerzett

Nagyszerű magyar sikerekkel ért véget az elöltöltős lövészek Sarlóspusztán megrendezett Európa-bajnoksága. A sikeres hazai rendezésben és szereplésben pedig oroszlánrészt vállalt az egerszegi Nagy György is, aki két éremmel (egy arany és egy ezüst) tért haza.

Hazánk 2016-ban már rendezett egy sikeres világversenyt, és a nemzetközi elöltöltős szövetségtől (MLAIC) így kapott megbízást az Eb fogadására. A helyszín megegyezett a korábbi világbajnokságéval: az idehaza egyedülálló, 75 lőállásos sarlóspusztai lőtéren 19 ország csaknem háromszáz lövésze vendégeskedett.

A magyar csapat egyéniben két arany-, két ezüst- és két bronzérmet szerzett, a csapatversenyben egy arany és egy bronz volt a házigazdák mérlege. És itt „jön a képbe” Nagy György, a PLE Zalaegerszeg versenyzője és egyik vezetője. Pontosabban nemcsak ő, hanem több zalai lövész, akik a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége által szervezett Európa-bajnokság rendezésében közreműködtek. A versenyen Zalából Nagy György, ifj. Nagy György és Törőcsik Pál vett részt versenyzőként és szervezőként is, előbbit pedig még az eredményhirdetésnél is szólították.

A rutinos lövésznek számító egerszegi versenyző egyéniben ezüstérmes lett 94 körrel a Berdan versenyszámban (csappantyús hátultöltős puska, 50 m állva), aztán Európa-bajnoki címet szerzett a csapat tagjaként (Kapócs István, Nagy György, Szabó Árpád) Frontiensmen (vagy Trapper) versenyszámban (tapaszolt gömblövedékes puska, 50 m álló).

Nagy György már idehaza megjegyezte: igencsak megterhelő és fárasztó volt számukra is a hazai Eb. Ám gyorsan hozzátette: örömmel tették a dolgukat.

– Fantasztikus Európa-bajnokság volt, az elöltöltős lövészek nagyon összetartó társaság, és nem számított, hogy háromszázan vagyunk együtt – jegyezte meg a hangulattal kapcsolatban Nagy György. – Úgy is lehet fogalmazni, hogy összehoz bennünket a sok apróság, mindenki segíti a másikat, s ha nem is ismerjük mindig a másik nyelvét, azért értjük egymást… Nagyon jó Eb-t rendezett Magyarország, ami sok munkába, sok fáradságba telt, de megérte.

Nagy György a maga versenyéről is elárult részleteket, például hogy nem is a legerősebb számaiban szerepelt jobban.

– Ha úgy vesszük, ez volt a legjobb eredményem, amit eddig elértem, mert bár Európa-kupákon szerepeltem már jobban is, de ez mégiscsak egy Európa-bajnokság volt – említette a lövész. – Amiben viszont jó vagyok, a 100 és az 50 méteres hadipuska szám, abban most éppen egy kicsit gyengébben teljesítettem, igaz, csapatban így is negyedikek lettünk. Amire meg nem számítottunk, nos, abban sikerült jobban a verseny. A Trapper-csapattal aranyérmesek lettünk, a Berdan számban pedig majdnem sikerült számomra a duplázás. Merthogy én is 94 kört lőttem, mint a győztes, de neki pár tizeddel mégis jobb lett az eredménye, így végül az ezüst jutott nekem. Ami öröm, hogy a 94 körös eredmény nemzetközi viszonylatban is komoly teljesítmény, úgyhogy tényleg egy jó versenyben szorultam csak le a dobogó legfelső fokáról.

Nagy György pedig tovább készül. Először Tirolba utazik, ahol hagyományos versenyen vesz részt, aztán októberben a 100 méteres országos bajnokságon áll rajthoz, mert az még hátravan az idei évből.